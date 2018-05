Los nubarrones del Unicaja Augustine, Nedovic y Waczynski le piden explicaciones a uno de los árbitros en el partido ante el Zaragoza. / FRANCIS SILVA Ofrece síntomas preocupantes con los 'play-off' a la vuelta de la esquina tras perder tres de los últimos cuatro partidos de Liga JUAN CALDERÓN Lunes, 14 mayo 2018, 00:18

Hace sólo un mes y medio el Unicaja aparecía como una gran amenaza para cualquier equipo que se le cruzase en los 'play-off' de la Liga ACB. A base de buenos partidos se forjó una imagen de equipo serio, duro, competitivo, con muchos recursos ofensivos, un líder anotador como Nedovic y una gran defensa, la mejor de la Liga y una de las mejores de Europa. Hoy, el conjunto de Plaza es un espejismo de lo que fue. Sin fuelle, sin energía, casi sin actitud y un juego confuso e irregular. El temido bajón ha llegado en el peor momento, a las puertas de los 'play-off' de la Liga, donde se jugará de verdad el regreso al edén económico y deportivo que es la Euroliga. Tres derrotas en los últimos cuatro partidos de Liga lo confirman, aunque lo peor es la imagen que transmite el equipo, eso que los entendidos catalogan como la comunicación no verbal. Fue patente en el pésimo partido ante el Gran Canaria y se confirmó frente al Zaragoza, un equipo que luchaba por no descender a la LEB Oro. Joan Plaza habló de circunstancias que «incomodan y enturbian». No quiso profundizar, pero apuntó al vestuario y quizá también más arriba. Aquí van algunos factores que han descentrado al equipo.

Rumores de futuro

Buena parte de la actual plantilla acaba contrato o su continuidad está pendiente de una opción de renovación por parte del club. El Unicaja ha optado por paralizar la mayoría de las gestiones pendiente de si logra una plaza en la Euroliga. Es algo entendible, pero a un mes para el final de la temporada los jugadores se impacientan. Quieren saber dónde trabajarán y vivirán la próxima temporada. Sus familias están pendientes de eso, niños por escolarizar. Todo influye. Las noticias de que algunos como Nedovic enfilan la puerta de salida (está apalabrado con el Milán) y otros acercan posturas para renovar no hacen sino alterar el ambiente del vestuario.

El entrenador

Una planificación pendiente de la presencia en la Euroliga también afecta al futuro del banquillo. Desde el Unicaja, principalmente por boca de su presidente, Eduardo García, se recalca que se quiere renovar a Joan Plaza, pero no hay conversaciones. Será un asunto complejo en términos económicos y siempre supeditado a los resultados deportivos. Si las cosas van mal en este mes de competición que queda, la apuesta actual por Plaza se vendrá abajo. Más incertidumbre. Muchos agentes repiten la misma pregunta: «¿Quién será el entrenador la próxima temporada?». Más incertidumbre.

Desgaste

El Unicaja acumula ya 64 partidos oficiales esta temporada, tres más que en toda la campaña anterior. Al contrario de lo que se pueda pensar, ahora que hay más entrenamientos que partidos el desgaste es mayor. A los jugadores lo que les motiva y gusta es jugar. Los entrenamientos en el Unicaja, además, destacan por su intensidad y dureza.

Sintonía

Como en todo grupo humano, ocho meses intensos de convivencia repletos de emociones generan afinidades y muchos roces. En el seno del Unicaja ocurre lo mismo, aunque no es algo nuevo de este final de la temporada. Ahora, sin embargo, al pasar el grupo más tiempo junto, estas cuestiones se acentúan, especialmente en el caso del técnico con ciertos jugadores.

Relajación

El Unicaja se ha dejado buena parte de sus opciones en la Liga ACB al perder con equipos de la parte baja. El choque ante el Zaragoza es un buen ejemplo. También perdió con el Bilbao y el Betis, ambos descendidos, o contra el Gipuzkoa, que ahora ocupa una cómoda posición. Esto sí que es achacable a los jugadores, que es evidente que no muestran la misma actitud frente a conjuntos de primer nivel europeo.

Un base

A los aspectos antes citados como posibles influencias en el mal momento que exhibe el Unicaja se une, además, la ausencia de un base que aporte cordura al juego del equipo. Es el gran lastre táctico y de planificación que acumula desde que comenzó la temporada. McCallum, al que se quiso cortar en febrero, no ha sido capaz de asumir el mando. Puede que sea mejor jugador de lo que se está viendo, pero eso quedará ya por saber en otro equipo. Alberto Díaz ha vuelto a tener que tapar este agujero de la planificación, pero no siempre va a ser el salvador. En este momento de la temporada, de gran desgaste mental y evidentes dudas, se echa en falta un jugador que dé serenidad al juego y aporte claridad de ideas.

Reacción

El Unicaja tiene dos jornadas por delante para aparcar los intereses individuales y diferencias personales en favor del bien del equipo y especialmente del club. La entidad se juega mucho a nivel deportivo y económico.