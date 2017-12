NUEVA ETAPA

Tras varias semanas de duelos y quebrantos, el Unicaja arrancó con una victoria relativamente cómoda, pero sin brillo, este nuevo ciclo de partidos decisivos no solo para el futuro inmediato del equipo, sino también para el desarrollo de la temporada y, quién sabe si, incluso, para mucho más.

Para empezar, en ambos ataques predominaban los errores, lo que hacía que el marcador se moviera lentamente. Sin embargo, con la entrada de varios suplentes, una racha de aciertos triples propició el primer tirón en el marcador para el Unicaja. Ambas defensas eran individuales, y Shermadini pronto empezó a ser un problema para los pívots visitantes. En los 23 puntos del Unicaja estaba la noticia del primer cuarto, y en el arranque del segundo, la defensa se centraba en la vigilancia de Shermadini, sobre el que doblaban el marcaje. Plaza mandó al banquillo al georgiano, pero el ataque local ya no sumaba como en los primeros diez minutos. Cuando se llegó al descanso, el Unicaja ganaba por tres puntos, pero su juego se había empobrecido mucho, tras fallar 11 de sus 14 tiros en el segundo periodo.

Tras el descanso volvió Nedovic, que enseguida se hizo notar. A impulsos de su estrella, el Unicaja aumentó enseguida la ventaja. A pesar de ello, la defensa local no lograba ajustarse y el cuadro catalán anotaba demasiado canastas fáciles, por más que la necesidad de descanso de Wayns y Jordan, en una plantilla tan limitada como la del Joventut, permitió al Unicaja llegar al último cuarto con 8 puntos de ventaja.

En los diez minutos definitivos, el Joventut no se rendía y Plaza decidió jugar sin pívots, aunque con la vuelta de Jordan, el técnico local ordenó también el retorno de Shermadini, que estaba acompañado por los mejores especialistas defensivos. Como su equipo no abría diferencias, Plaza decidió ir sustituyendo a puros defensores por hombres con más capacidad ofensiva. Entraron, uno tras otro, Augustine, Nedovic, y tras la lesión de este, Waczynski y al fin su equipo llegó al final sin apuros, aunque el rendimiento del cuadro malagueño no hizo a nadie despejar las dudas originadas tras la mala racha pasada.