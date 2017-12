Okouo muestra su enfado por no jugar El canterano no participa en un partido de liga desde hace un mes y medio JUAN CALDERÓN Domingo, 10 diciembre 2017, 18:37

El Unicaja logró una valiosa victoria en la pista del Zaragoza, pero no todos los jugadores del equipo malagueño acabaron contentos. Por segundo partido consecutivo en la semana, Plaza no utilizó a Dani Díez ni a Viny Okouo.

La situación del canterano es complicada, pues no juega un partido de la Liga Endesa desde hace un mes y medio, y parece no aguantar más. De este modo, publicó un llamativo mensaje en su cuenta de Twitter. “No quiero hablar y no quiero enfadarme. Soy un chico muerto ya. Cuidado”, escribió.

Con el Unicaja ganando por 29 puntos al Zaragoza al comienzo del tercer cuarto, cabía esperar que Joan Plaza diese algunos minutos a Díez y Okouo, algo que no sucedió.

Según se explicó durante el verano desde el Unicaja y también por parte de Joan Plaza, Okouo tendría un papel importante esta temporada, especialmente en los partidos de la Liga, pero eso no está ocurriendo. Por este motivo, realizó un trabajo específico de perfeccionamiento durante el verano y sólo tuvo una semana de vacaciones. Sin embargo, las cosas no van como él esperaba. En once partidos de Liga sólo jugó en seis, en uno de ellos sólo un minuto, mientras que en la Euroliga la situación es peor, pues sólo participó en uno. Conviene aclarar que hasta ahora, la rotación interior la completaba Musli, por lo que Okouo no iba convocado.