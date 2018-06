Okouo y Romaric se retiran del Draft de la NBA Okouo, en un entrenamiento en el Carpena. / Migue Fernández Ambos se declararon elegibles hace unas semanas, pero parece que han dado marcha atrás JUAN CALDERÓN Lunes, 11 junio 2018, 00:24

Viny Okouo y Romaric Belemene aplazan su exposición para la NBA. El pívot y el alero del Unicaja han decidido retirar su nombre del famoso Draft de la liga estadounidense, en el que las franquicias eligen a los mejores jugadores jóvenes.

Tanto Okouo como el alero se declararon elegibles hace unas semanas, un movimiento clásico para ver en qué posición lo sitúan las previsiones, pero el pívot no aparece entre los sesenta mejor situados según las diferentes webs especializadas, por lo que en estos casos siempre es aconsejable dar marcha atrás.

No ha sido la temporada que esperaba Okouo. El jugador congoleño empezó con muchas ilusiones después de que Joan Plaza asegurase que iba a tener un rol importante en sus planteamientos para dar descanso en la Liga a jugadores como Shermadini y Augustine. Sin embargo, se puede decir que ha sido un año perdido, pues tuvo muy pocas oportunidades. Pese a que su idea era la de salir cedido a un club de la ACB, algo que intentó también a mitad de campaña. También ha sido clave en esta decisión su actuación en el reciente NBA Global Camp de Treviso, donde no jugó buenos partidos. A la espera de ver qué es lo que decide el nuevo entrenador del Unicaja, parece obvio que Okouo necesita minutos para explotar las condiciones que atesora. Aunque no tenga protagonismo, algunas franquicias de la NBA lo siguen de cerca.

Distinto es el caso de Romaric Belemene. El alero ha firmado una buena temporada con el Fundación Oviedo, en el que ha jugado bastante y ha sido un hombre importante en los planteamientos de Carles Marco. Romaric promedió 10 puntos y 4 rebotes, con buenos porcentajes en el tiro de tres. En la LEB ha tenido menos exposición y su agencia de representación confirmó que también retira su nombre del Draft de la NBA. El trabajo de Romaric ha gustado a la dirección deportiva que comanda Carlos Jiménez y podría darse el caso de que tuviera un hueco en la primera plantilla cajista para cumplir con la normativa de cupos.