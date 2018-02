El orgullo malagueño de Sabonis Domas, criado en Torremolinos y canterano del Unicaja, recuerda sus orígenes en el All Star de la NBA: "Soy básicamente malagueño" Martes, 20 febrero 2018, 13:05

Nació en Estados Unidos, en la etapa de su padre en Portland, también tiene nacionalidad lituana y es internacional por su país, pero se crió en Torremolinos y sus primeros pasos como jugador de baloncesto los dio en Málaga. Domas Sabonis nos esconde sus orígenes malagueños, su acento andaluz a la hora de hablar español le delata, pero es que además el jugador de los Indiana Pacers restalta con orgullo sus inicios en la Costa del Sol y en el Unicaja.

"Me crié en España y soy básicamente malagueño. Y tengo muchos muchos amigos y mucha familia allí que me han ayudado a estar a este punto y estoy muy feliz”, dijo el hijo menor de Arvydas Sabonis este pasado fin de semana. Y no lo dijo en cualquier sitio, sino en pleno All Star de la NBA, el centro del baloncesto mundial durante unos días. Domas participó en el Rising Stars del All Star, disputado en el Staples Center de Los Ángeles.

"Málaga fue increíble. La playa, mis compañeros, mis amigos... Me crié allí y para mí eso es como mi casa", dijo el pívot, que jugó en la cantera del EGB antes de dar el salto al Unicaja y que dio sus primeros pasos en la ACB de la mano de Joan Plaza.