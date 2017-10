"Las palabras a Soluade son duras, pero lógicas en la tensión de un partido" El secretario técnico del Unicaja, Carlos Jiménez, asegura que Plaza cuenta con el canterano SUR Lunes, 9 octubre 2017, 18:07

El vídeo de la bronca que se llevó el canterano Mo Soluade en pleno partido del Unicaja ante el Fuenlabrada ha dado mucho de qué hablar. Joan Plaza, muy disgustado con el trabajo de sus jugadores, aprovechó un tiempo muerto para criticar duramente una acción del joven base británico. "No bloqueo el rebote, te quedas mirando. Va O'Leary y te mete un mate en tu puta cara. No quieres hacer las cosas bien, no puedes jugar. Me estoy equivocando contigo".

Unas duras palabras sobre las que habló hoy el secretario técnico del Unicaja, Carlos Jiménez, que se mostró conciliador. "Después de una buena acción en defensa, un robo de balón, Soluade le concede una canasta a su par. Es un momento de tensión, en un partido igualado, Joan le da un toque de atención al jugador", aseguró Jiménez en los micrófonos de Onda Cero Málaga, "Son palabras duras, pero algo lógico dentro de la tensión que se está viviendo en el partido. Ese mensaje que recibe Soluade es para todos los que estaban escuchando en ese momento. Es una llamada al orden, a no perder la concentración", dijo el secretario técnico, que aseguró que el entrenador cuenta con Soluade.

Jiménez también fue cuestionado por la gestión de una plantilla larga, con 14 jugadores, en la que todas las semanas habrá descartes. "Gestionar una plantilla larga tiene su complicación, pero los jugaores tienen que entender que no es como estar en una plantilla de 12. Se ha de esperar que esa situación de no jugar, que no es agradable, la lleven lo mejor posible y que de una forma natural todo el mundo vaya participando. La temporada es muy larga, no podemos determinar que nadie vaya a no jugar en una competición u otra", aseguró sobre Musli.