El Unicaja vuelve al Palacio cuatro meses y un día después Plaza, ayer en bicicleta por el paseo marítimo Antonio Banderas, tras el entrenamiento. / Salvador Salas «Empezar con buen pie siempre ayuda; no ganar aquí sería un gran error», dice el técnico del conjunto malagueño ENRIQUE MIRANDA Málaga Jueves, 5 octubre 2017, 02:32

El domingo 4 del pasado mes de junio el Unicaja trató de plantarle cara al Real Madrid en Málaga el tercer partido de las semifinales de la Liga Endesa. Venía de perder dos partidos en Madrid y, al abrigo de su afición, buscaba una victoria que le diera algo de vida en la serie. No pudo ser y los de Plaza cayeron por 73-76 para decirle adiós a una temporada histórica.

Hoy, cuatro meses y un día después, el Palacio de los Deportes vuelve a abrir sus puertas para acoger un partido del Unicaja. Con cinco caras nuevas y un bloque que se mantiene de la pasada campaña, el Unicaja tratará de mostrar en casa ante el recién ascendido Burgos (21.30 horas, dial 193 de Movistar +) su mejor versión y motivar más a su afición ante una temporada tan ilusionante como complicada. El equipo de Plaza dejó buena imagen en Murcia, aunque aún es pronto para ver el rendimiento real de algunos jugadores, como McCallum, Milosavljevic o Shermadini. «Ha jugado muy bien todos los amistosos. La gente ha visto que él ha sido importante y está sufriendo lo que va a sufrir a partir de ahora siempre», dijo ayer Plaza sobre McCallum. «Pero no me preocupa, entrena bien y ese desconocimiento de la Liga es un sarampión que tenemos que pasar todos. Sus errores fueron por ansiedad, no por falta de talento», afirmó. Ver a McCallum en directo es uno de los grandes incentivos del partido de hoy, pese a que en las dos primeras jornadas ha estado desdibujado. También cree Plaza que Milosavljevic se está integrando progresivamente y que cumple con lo que se le pide tanto en defensa como en ataque, «pero ha de liberarse de la presión, aquí tiene un rol distinto que en la selección serbia».

El técnico echa en falta más entrenamientos antes de meterse en la vorágine de partidos que hay esta temporada (el domingo vuelven a jugar en Fuenlabrada y la próxima semana ya hay Euroliga) y ha tenido que cambiar sus métodos de trabajo. «Habrá que mejorar sobre la marcha y ver vídeos en el avión o en el autobús, estudiar más al contrario», dijo.

Un rival inédito

El de hoy es un rival de los modestos, al menos sobre el papel. Inédito para el Unicaja, la ciudad de Burgos consigue plaza en la ACB después de cuatro ascensos deportivos durante cinco años. La semana pasada perdió en su casa ante el Tenerife por 65-81. «Tienen una columna vertebral definida con Fisher, Gailius y Thompson y gente que lo está haciendo bien, como Vega, Sebas Saiz, incluso Edu Martínez, además de un base con talento como Schereiner . Todo acompañado de un entrenador que les hace hacer muchas cosas en defensa, zonas, presión, individual... Quien crea que es un rival fácil no conoce esto», afirmó.

«Empezar con buen pie siempre ayuda, no ganar aquí ante el Burgos sería un gran error», comentó. Plaza quiere que el partido sea una fiesta e hizo hincapié en que los casi 8.000 abonados hagan un esfuerzo para acudir, pese a que se juega a las 21.30 horas de un día laborable. El Unicaja y su afición, por fin, vuelven hoy al Palacio cuatro meses y un día después.