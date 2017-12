400 PARTIDOS del unicaja EN EUROPA

Son momentos para hablar del mal juego del Unicaja, de la decepción que supone su trayectoria en una temporada en la que no remonta, de la enorme frustración que representa ver al equipo colista de la máxima competición continental con la ilusión que había en la ciudad, de por qué vence a veces pero no convence casi nunca, de por qué cada día se le pita con más fuerza a Joan Plaza al ser presentado antes de los partidos… En fin, habría que analizar estas y muchas más cosas, pero hoy toca hablar de una efeméride que honra la historia del club de Los Guindos, pues mañana disputará en Vitoria su partido europeo número 400. Ahí queda eso. Una cifra considerable que pone en valor su apuesta por la élite europea. No obstante, el choque de mañana frente al Baskonia se antoja clave para el futuro, y un triunfo ante un rival directo endulzaría el camino y serviría de acicate para levantar el vuelo.

Estos 399 encuentros disputados hasta ahora se dividen en tres competiciones, sobresaliendo la Euroliga, el mejor torneo posible más allá de la NBA (313 encuentros, más los 64 de la extinta Copa Korac y los 22 de la última Eurocup). Se puede decir alto y claro porque es verdad: el Unicaja es un clásico en el viejo continente, reconocido así por sus rivales, conocido en todos los rincones y su continuidad en la élite es una de las mejores promociones turísticas para una provincia que presume de marca mundial bajo el paraguas de la Costa del Sol.

Su balance europeo es positivo, con dos títulos conquistados, uno de Copa Korac –el primero que dio brillo a sus vitrinas– y otro de Eurocup (muy apreciado por inesperado), más una final de Copa Korac y una ‘Final Four’ como hito mayúsculo en la Euroliga, en la que quedó tercero de Europa en ese mágico año de 2007, culminando un trienio inolvidable en lo que a títulos nacionales se refiere. Acumula más victorias (208) que derrotas (191) a lo largo de estos veintiocho años, repartidas así: 151 triunfos y 162 derrotas en la Euroliga, 44 y 20 en la Korac y 13 y 9 en la Eurocup.

Curiosamente, el del Fernando Buesa Arena será el partido de las efemérides con mayúsculas, ya que el Baskonia celebrará también su partido 400, pero exclusivamente en la Euroliga, una cifra solo alcanzada por Barça, Olympiacos y CSKA Moscú con el actual formato (hay que tener presente siempre que la antigua Copa de Europa nunca cuenta en estos ‘rankings’ hechos por los actuales responsables del torneo). El conjunto vitoriano ha disputado seis ‘Final Four’.

Otro salto más en una carrera que desde su debut ha estado más cerca del cielo que de la tierra. Fran Vázquez alcanzó el sábado a José Ángel Arcega y ya es el 16º jugador con más partidos disputados en la Liga Endesa. De no mediar lesión, en mayo habrá alcanzado a Berni Rodríguez y estará entre los doce más longevos de la historia (cuando llegue ese momento habrá siete jugadores entre los 13 principales que han vestido la camiseta del Unicaja: Nacho Rodríguez, Carlos Jiménez, Pablo Laso, Juan Antonio Orenga, Sergi Vidal, Fran Vázquez y Berni Rodríguez). El pívot de Chantada es el mejor en la clasificación de tapones y pronto también será histórico en rebotes al situarse entre los diez mejores. Toda una institución.

Ricky Rubio, Luka Doncic y Carlos Alocén. Estos son los tres últimos niños prodigio del baloncesto español. El primero ya está en la NBA, el segundo dará el salto en breve y el tercero, que cumplirá 17 años el 30 de diciembre, es base del Tecnyconta Zaragoza, el rival del Unicaja este domingo, e hizo historia el pasado fin de semana al conseguir frente al Barça 11 puntos de valoración, que a priori no son muchos pero solo los dos citados anteriormente lo consiguieron antes de cumplir la mayoría de edad. Habrá que seguirle de cerca.

Veljko Mrsic no tuvo el estreno esperado en Bilbao y cayó en casa frente a un rival directo por salir de la zona baja de la clasificación, un San Pablo Burgos que se aferra a la ilusión del debutante para encauzar la temporada

Notable actuación de Esperanza Mendoza en su estreno en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. La única mujer que arbitra en la Liga española no notó la presión de un partido igualado y con continuos altibajos en el juego que dificultan la labor de los colegiados.