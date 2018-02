Paso atrás de Brooks por culpa de un edema óseo El ala-pívot iba a jugar ante el Murcia, pero se resintió, mientras que Nedovic podría volver antes de lo previsto JUAN CALDERÓN Domingo, 4 febrero 2018, 21:08

El estado físico de Jeff Brooks preocupa al Unicaja. El ala-pívot se ha resentido del esguince en el tobillo derecho, hasta el punto de que se dio marcha atrás en la decisión de que jugase ante el UCAM Murcia. La causa del cambio de planes se debe a que Brooks tiene un edema óseo que le causa bastante dolor y se ha optado por no arriesgar. El estadounidense va a ser sometido a unas pruebas para tener más información sobre la gravedad de la lesión, según explicó hoy Joan Plaza.

“Nedovic está mejor, pero Brooks está peor. También tenemos en el horizonte la Copa del Rey, que no nos permite riesgos, pero queremos llegar en buena dinámica. Estamos pendientes de los médicos y de las sensaciones. De momento, no entrenan con el grupo. Mañana haremos pruebas para ver cómo van. A Brooks no le dimos ni de baja, pero tiene un edema del que cualquier impacto se resiente. Hay que agradecerle que haya jugado varios partidos con dolor. Algunos se borran, pero él jugó con riesgo. Nedovic está teniendo buenas sensaciones. Estamos esperanzados de que pueda llegar al partido del Baskonia antes de la Copa”, explicó Plaza