El peligro de los rivales necesitados

Brooks, con un 'holter', no se entrena por precaución

Cara a la cita de mañana sigue siendo duda Brooks, tras el síncope sufrido en el último cuarto el domingo en Valencia.Tras unos días de descanso y haber vuelto al trabajo, ayer no se entrenó. El ala-pívot ha estado con un 'holter', un instrumento que registra la actividad eléctrica del corazón por un tiempo prolongado (suelen ser unas 24 horas), lo que permite obtener datos diferentes a un electrocardiograma. El aparato toma los datos a través de una serie de sensores colocados en el abdomen. «Lo de Brooks no es porque no pueda, sino porque por precaución estamos haciendo todas las pruebas necesarias para que no se repita el episodio. Fue un tema puntual que no se va a repetir», manifestó Plaza. Además, Shermadini ha vuelto ya a entrenarse, pero no se prevé que juegue aún.