Plaza: «Este partido me daba miedo»

Joan Plaza hizo un balance positivo de la semana que ha tenido su equipo después de la clara victoria ante el Obradoiro. El técnico agradeció el apoyo del público en una jornada festiva y el esfuerzo de sus jugadores para mantener la concentración.

Agradecer a los seis mil y poco que han venido porque no era un día nada fácil. Mi máximo respeto. Tiene mucho valor jugar tres partido en cinco días y el que le quite valor no tiene ni puta idea. Todo el mundo quiere la excelencia, pero no siempre es posible. Estoy orgulloso del trabajo de los jugadores y que no les generase ansiedad», explicó.

El técnico resaltó el buen juego colectivo e insistió en la mentalidad de sus jugadores. «Hay una estadística que dice que si jugamos por encima de 20 asistencias es casi seguro que ganamos el partido. Es muy difícil jugar tres partidos y no tirar la toalla. Hicimos buenos porcentajes de tres y estoy satisfecho. Nos quedan dos batallas por intentar colarnos en la Copa», dijo.

Este partido me daba miedo porque a veces te guardas algunas informaciones y frases para motivar al equipo. Contra el Valencia no te hace falta. En el segundo partido contra ellos no nos reservamos nada, como pasó en la primera vuelta. Eso no lo hemos vuelto a repetir y los resultados son mejores. Éramos el único partido de la Euroliga que jugaba tres partidos en cinco días, pero no nos quejamos. Puede darse el caso de que con una victoria te metas, pero no lo sé. Hay muchos cruces entre equipos implicados. El ‘basket average’ es el segundo mejor de la liga. Trataremos de ir a ganar a Barcelona y ganar al Gran Canaria», finalizó.