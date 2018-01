Plaza: «No hay mucho que reprobar a los jugadores»

«Cuando ganas o pierdes por una canasta lo has merecido tanto como el rival. Siempre son los pequeños detalles los que decantan. Al final el talento y la capacidad de concentración influyen. A favor de ellos vemos que la diferencia en triples ha sido abismal. Mucha gente se preguntará por qué no paramos a Jayson conociéndolo. Lo hace tocado por una barita y es imposible de defender. Luego lo paramos, pero anotaron otros. Por miedo de que nos anotara uno contra uno y eso les permitió tiros liberados. Tuvimos algunos tiros cómodos que no entraron de Waczynski y Salin y que normalmente entran. Debemos ser más duros y no tener altibajos. No hay muchos que reprobar a los jugadores. Si miramos la estadística fuimos mejores en tiros de dos, robos y asistencias. Sin embargo, el tiro de tres fue determinante» se lamentó.

Sobre la última jugada, Plaza reconoció que había temor de que el Baskonia intentase un triple. «James es capaz de parar esa penetración de Shengelia, pero tuvo miedo a hacer la falta, y estuvimos demasiado pendientes de que no nos anotasen de tres. Shengelia encontró una autopista hacia el aro que es algo que no debe pasar», dijo.

Sobre los triples del Baskonia explicó que son acciones complejas de defender. «Sabemos que van a tirar de tres porque sabemos que están calientes, y les tenemos que obligar a hacer lo que no quieren. Si te aprieto, me más a desbordar y alguien me ayudará y quedará alguien libre. Esas situaciones que a nosotros se nos dan con Nedovic son complicadas de defender. Es un mal que nos ha pasado otras veces», finalizó.