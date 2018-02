Plaza: «Nos falta instinto asesino en los finales»

Hizo un gran partido el Unicaja, pero volvió a perder en un final ajustado, algo que ya ha ocurrido esta temporada en varias ocasiones. Plaza volvió a hablar de la falta de experiencia de algunos de sus jugadores y de que quizás al equipo le falta «instinto asesino». «Hemos estado 25 minutos ganando, pero al final la diferencia está en muy pocos detalles. Hemos fallado tiros libres, hemos perdido demasiados balones consecutivos... Pero el equipo ha competido bien, se ha divertido y ha jugado sin miedo. Estoy orgulloso del trabajo de los jugadores, de cómo han reaccionado y de que no se hayan rendido. Ahora, a por lo siguiente», declaró.

Cuestionado por las razones que hicieron que el equipo jugara algo desquiciado al final, Plaza dijo: «Una es la ansiedad, otra el cansancio, la presión. Hoy por la calidad del rival hemos perdido más balones de lo habitual, pero no ha sido por un sólo factor», aseguró. «Siempre digo, que nosotros somos lo que somos, para bien o para mal, nos falta un poco el instinto asesino de hacer una buena selección de ataque cuando estás a dos o tres minutos del final. Son cosas innatas que vas adquiriendo y algunas nunca las adquieres».

El capitán del Unicaja, Carlos Suárez, también lamentó las pérdidas finales. «Hemos hecho un gran partido, pero ante un equipo como el Madrid no puedes tener esas pérdidas al final que les han permitido correr. Estamos contentos pero por una parte decepcionados, porque veníamos aquí a hacer grandes cosas». Sobre la falta no señalada de Campazzo dijo: «Yo he visto que ha sido clara, incluso he oído el palo, pero son situaciones de partido y para nada hemos perdido por eso».