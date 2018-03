Plaza: «En absoluto fuimos competitivos como solemos» Plaza, ayer ante el CSKA en Moscú. / EFE «Tuvimos muchas pérdidas y nuestro pobre porcentaje de triples y de dos les permitió endosarnos duros parciales en varias fases del encuentro» JUAN CALDERÓN Viernes, 9 marzo 2018, 23:12

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, no discutió el claro triunfo del CSKA anoche y lamentó la falta de tono competitivo de su equipo.

«Tengo que felicitar al CSKA, merecieron ganar, hicieron un partido mejor y no hay excusas para nosotros. En absoluto fuimos competitivos como solemos hacerlo, no conseguimos serlo, no fue nuestro mejor partido. Tuvimos muchas pérdidas y nuestro pobre porcentaje de triples y de dos les permitió endosarnos duros parciales en varias fases del encuentro», dijo Plaza en su primer análisis del choque.

Pese a que la clasificación para la siguiente fase es muy complicada, el técnico no se rinde y asegura que su equipo agotará todas las posibilidades mientras las matemáticas no digan lo contrario. «En cualquier caso, intentamos perder o ganar como equipo, aceptamos la derrota e intentaremos hacerlo mejor en los siguientes partidos. Para jugar contra un equipazo contra el CSKA hay que hacerlo mucho mejor que hoy. Tenemos que hacerlo mucho mejor y pelearemos hasta el final mientras haya opciones de estar en el ‘play-off’.

La plantilla del Unicaja regresa a primera hora de hoy desde Moscú y empezará a preparar el choque de mañana domingo contra el Gipuzkoa. Previsiblemente, Giorgi Shermadini es la única baja, pero está por ver en qué estado se encuentra James Augustine después del choque.