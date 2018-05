Plaza: «No acepto que nadie baje los brazos» El entrenador del Unicaja resalta que el equipo «defendió como atacó, horrible» Domingo, 6 mayo 2018, 21:14

No esperaba Plaza ver un partido como el que tuvo este domingo el Unicaja en Las Palmas de Gran Canaria. No tanto por la derrota (ver crónica), sino por la mala actitud y la pésima defensa que mostró el conjunto malagueño.

«Hemos defendido como estábamos atacando, estábamos mal en ataque y hemos insistido en el perímetro y no debajo del aro pese a los malos porcentajes exteriores. Esto nos llevaba a contratataques del rival que terminaban en bandejas. Hubo jugadores que no hicieron faltas en toda la primera mitad», se quejó el técnico. Habló el técnico de los parciales encajados en el primer y segundo cuarto. «Luego hemos intentado recuperar posiciones en el tercer cuarto, era difícil pero lo hemos hecho otras veces. Hemos fallado cosas sencillas bajo el aro y esto nos ha llevado a defender mal. Hemos insistido en querer hacer la asistencia y no el pase previo. No puede ser que nos diluyamos si no tenemos un buen día en ataque. Hemos defendido igual que atacamos, horrible», afirmó.

Cuestionado sobre la importancia de perder el 'average' ante el Gran Canaria, el técnico resaltó: «No hemos hablado del 'average' en toda la semana, queríamos plasmar lo que entrenamos, ser capaces de ganar y si no competir. Es el cuarto partido que hemos perdido de más de 10 puntos», dijo. «El 'average' es menos importante que la baja actitud. Es menos importante que la baja actitud. Me preocupa que no nos centremos en finalizar bien el trabajo. No nos tiene que preocupar ser 'top 4', es algo que desde hacer varias semanas no queremos que nos preocupe. Sí me preocupa que nos rindamos, no acepto que nadie baje los brazos», comentó.

Sobre la vuelta de Shermadini, dijo que estaba agotado: «Hemos de introducir a Shermadini, igual que a Brooks, si es posible». Plaza aseguró que McCallum había estado con fiebre y por eso jugó Milosavljevic algunos minutos de base. Sobre la posible continuidad de Livio Jean Charles, que acaba contrato a final de mes, declaró: «Vamso a usarle como hasta ahora, dentro de unas semans veremos cómo se recupera Brooks, si él esta sano, el equipo tiene ya una estructura. Pero decidiremos en su momento».