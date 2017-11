Plaza acortará la rotación: «Si hay que explotar a ocho o nueve jugadores, lo haré» El técnico quiere más competencia en el equipo y advierte que jugarán los que den más equilibrio, no los que más anoten JUAN CALDERÓN Jueves, 30 noviembre 2017, 13:01

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, adelantó sus planes para los próximos partidos, empezando por el de mañana en Atenas contra el Panathinaikos (20.00 horas). El técnico desveló su intención de acortar la rotación aprovechando sólo a los jugadores que den más equilibrio al equipo.

Plaza comenzó explicando la situación del equipo y el nuevo planteamiento que se ha decidido, el de ir al máximo en cada partido, sin reservas pensando en la Liga ACB, a pesar de que la situación clasificatoria para la Copa no es buena. "No me cuesta reconocer las cosas, aunque me aconsejan que no lo haga. No sabemos administrarnos. Hay muchas cosas nuevas quizá deberíamos hacer un encuentro 'off the record' para que las podáis entender. Hay que aprender a hacer 35 minutos andando, algo que es nuevo para todo el mundo. Hay que aprender, si tuviésemos más experiencia para entender que el partido del domingo es muy importante. Pero cuando lo hemos hechos lo hicimos mal. Acordamos que todo el mundo debía saber que la Liga era una prioridad, pero cada vez que jugamos un partido sabiendo que luego venía uno importante, no lo hicimos bien. Quizá dentro de un tiempo para lo hagamos. Esto nos ha llevado ahora ir a cara de perro y dando lo mejor de nosotros mismos, sin contemplaciones. Sin pensar los jugadores que juegan y los que no lo hacen. Si hay que explotar a ocho o nueve jugadores lo vamos a hacer. De la otra manera, aunque era consensuado, no nos salió bien. Saldremos como si no hubiese otro partido después. Jugaremos el partido de mañana contra el Panathinaikos como si ahí se acábese la Euroliga. Queremos ser conscientes de ese riesgo, de que haya cansancio o lesiones y es algo que hemos decidido. Se ha demostrado que cuando nos administramos no nos salió bien", explicó.

El entrenador del Unicaja siguió con su explicación de su decisión de acortar la rotación y mandó algún mensaje para determinados jugadores. "Si es necesario se hará esto. No hay más. Les enseñé una estadística a los jugadores para razonarlo. Todo lo que hago es justificado. Esta estadística decí que desde el mejor equipo de la NBA hasta el último, tenían cuatro jugadores que podían jugar 30 minutos en cuatro partidos semanales. El baloncesto va en esa dirección. Los jugadores de la NBA llegan preparados para la pretemporada y están acostumbrados a jugar 35 minutos. Sí, habrá jugadores que actuarán 28 minutos tres partidos en la semana... Esa será la exigencia que tengamos, pero pueden jugar ocho o nueve jugadores, incluso los que no están preparados. Ahora tienen que coger las oportunidades al vuelo. Eso es lo que hemos hablado con los jugadores. Los jugadores cuando no les afecta piensan que es lógico, pero cuando les afecta, aprietan el culo. Los entrenamientos cortos deben ser una lucha sin cuartel entre ellos. Lo que no puede ser jugadores que estén por estar. Cada uno en su faceta deben hacerse valer en su faceta. No hay más tiempo y el jugador sabe que es una lucha con el que tiene delante en el entreno y los partidos. Pondré a los mejores, no necesariamente a los que más anotan, sino los que más compensan delante y detrás. Tenemos un equipo completo y el trabajo acabará saliendo, estoy seguro", afirmó el entrenador.

Respecto a las posibilidades de victoria en la cancha del Panathinaikos, Plaza reconoció que será un encuentro muy complicado debido al gran momento de forma y confianza del rival. "Vamos ilusionados de hacer un buen partido, de ser capaces de reducir su talento. Calathes, Singleton, sus tiradores... Tienen muchas armas. Han ganado varios partidos seguidos en su casa, pero podemos competir si jugamos como contra el CSKA. No vale jugar bien tres cuartos si en el último nos borran del mapa. Su segundo base lituano a la que puede te mata, o el físico de Gist, también de los triples de Lojeski. Tienen muchas trampas atrás", explicó.

Plaza confirmó que Nedovic está recuperado de su lesión en el hombro, pero que todavía le hacen falta partidos para alcanzar el nivel esperado, y de paso también le dio un toque de atención para que se aplique en defensa. "Los jugadores se recuperan con descanso y tratamiento, pero para estar al cien por cien necesitan jugar partidos y constancia. El calendario no da margen y en el caso de los dos lesionados, no pudieron entrenar hoy esperemos que hoy puedan darme un poco de luz cara al domingo. En el caso de que no lleguen, no pasa nada y afrontaremos el partido con todas las consecuencias. Nedovic ha entrenado bien y le falta que sea capaz de jugar partidos constantes en los dos lados de la pista, con el nivel de responsabilidad que se le exige", recalcó.