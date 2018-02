Plaza: «El agujero negro del tercer cuarto es inexplicable» Un momento del encuentro disputado en Vitoria este sábado. / Efe El entrenador de Unicaja no cree que la derrota ante el Baskonia le afecte en la Copa del Rey OPTA Sábado, 10 febrero 2018, 23:14

Joan Plaza lamentó el mal partido de sus hombres en Vitoria, pero no cree que le vaya a pasar factura en la Copa del Rey. «En el tercer cuarto nos han metido más puntos que en el global del primero y segundo. Es nuestra primera derrota en el año 2018, pero ya firmaba, en cada serie de siete partidos, ganar seis y perder uno», dijo. «Hemos estado blandos en defensa y ellos solo han fallado ocho tiros en el segundo tiempo. Ha habido acciones que ha anotado en el último segundo, pero no puede ser que eso se arrastre después y estés blandito en defensa. También ha habido mal equilibrio de puntos entre los jugadores interiores y exteriores. Ese agujero negro del tercer cuarto no es explicable y hay que afrontar la derrota que hemos tenido».

Joan Plaza se lamentó por la cuarta derrota seguida ante el Baskonia: «El año pasado ante Valencia perdimos varios partidos, pero ganamos el importante. Siempre es mejor llegar a la Copa ganando. Es evidente que llegar en buena tendencia mejor, pero reitero que firmo ganar seis de cada siete. No creo que nos afecte esta derrota, salvo que hubiera alguna lesión o algún jugador pesado de piernas», explicó.

Sobre la huelga de los jugadores, el técnico dijo: «Espero que en la reunión del lunes o martes todo se resuelva».