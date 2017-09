Plaza, ante los primeros descartes Musli, en el encuentro disputado en Granada ante el Guaros venezolano / ACBPhoto El Unicaja tendrá que dejar fuera del equipo a dos jugadores para la Supercopa ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 19 septiembre 2017, 00:40

Tras apenas cuatro semanas de trabajo y con el equipo aún incompleto, el Unicaja ya afronta esta semana la disputa del primer título de la temporada. Es cierto que la Supercopa Endesa no tiene el prestigio ni la tradición de la Copa del Rey o de la Liga, pero es un título oficial al fin y al cabo, que por cierto no está en las vitrinas de Los Guindos. Desde el viernes, el Unicaja (como campeón de la Eurocup), el Valencia (campeón de Liga), el Real Madrid (campeón de Copa) y el Gran Canaria (anfitrión) tratarán de alzarse con el trofeo en Las Palmas de Gran Canaria.

No se trata por tanto de una semana de entrenamientos más en el conjunto malagueño, puesto que ya se trabaja por un objetivo concreto. El equipo se entrenará en el Palacio hasta mañana, y el jueves por la mañana viajará a Las Palmas. Plaza y su cuerpo técnico tendrán que decidir esta semana qué 12 jugadores competirán en el Gran Canaria Arena. Ya en el Circuito Movistar de Granada el conjunto malagueño jugó sólo con profesionales del primer equipo; es decir, sin Ibáñez, Rosa o Carralero, los jóvenes del equipo júnior que están ayudando en la pretemporada. Con Nedovic totalmente recuperado y los internacionales Salin, Waczynski y Shermadini ya en el equipo (Milosavljevic llegará mañana a Málaga), dos profesionales de los 14 que tienen ficha con el primer equipo se quedarán sin jugar, algo que será habitual durante toda la campaña.

El serbio Milosavljevic aterriza mañana en Málaga tras lograr la plata con Serbia

Aunque lo normal es que haya muchas rotaciones durante el año, por la exigencia de los calendarios de ACB y Euroliga, estos dos primeros descartes pueden marcar la línea que se seguirá. Okouo y Soluade ocupan en principio las fichas 13 y 14, pero han jugado bastante esta pretemporada y con buenas sensaciones. De hecho, el base inglés ha sido una de las noticias gratas de este verano, mostrando descaro y efectividad en el tiro exterior.

Musli y las rotaciones

Musli ya se quedó en el banquillo en el partido ante el Gran Canaria y no sería una sorpresa que fuera una de las bajas. Plaza no está contento con él y públicamente le ha instado a que se gane los minutos en la pista. Pero con Shermadini, Augustine y Okouo, se perfila como cuarto en la rotación de hombres grandes. Su situación no es fácil, aunque el tiempo dirá si termina haciéndose un hueco importante en la plantilla.

Musli ya no jugó en el último encuentro ante el Gran Canaria y Milosavljevic llegará sin apenas tiempo para entrenarse

La segunda baja puede ser Milosavljevic, que aterrizará mañana en Málaga después de un intenso Eurobasket. Llegó hasta la final con Serbia, que su equipo perdió ante Eslovenia, y prácticamente no ha parado este verano. Tras el torneo europeo apenas tendrá descanso, ya que el jueves viajará con el equipo malagueño a Las Palmas. Sería normal que no jugara en la Supercopa, ya que no se ha entrenado con el Unicaja en todo el verano (su primera práctica con el equipo será ya en Las Palmas) y además es uno de los debutantes en la ACB. Cuando aprenda los sistemas y se adapte al equipo, será uno de los fijos de Plaza, pero por ahora Soluade ha hecho méritos para jugar la Supercopa.