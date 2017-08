Plaza, ante el reto de los descartes Plaza se dirige a Musli en un partido de esta temporada. / Sur Tendrá que prescindir de un extranjero en cada jornada de Liga; la ampliación de los cambios de diez a quince da margen JUAN CALDERÓN Viernes, 11 agosto 2017, 00:23

El Unicaja y su entrenador, Joan Plaza, tendrán que gestionar una situación poco común en el en la historia del conjunto malagueño, la de descartar a un jugador extranjero en cada jornada de Liga. La configuración del equipo con catorce fichas profesionales y la normativa de la ACB obligará a ello.

Partiendo de la base de que sólo se inscriben 12 jugadores por jornada y que cuatro de ellos deben ser cupos de formación, el Unicaja afronta una situación complicada de gestionar. El equipo cuenta con cinco profesionales con esta condición: Díaz, Suárez, Díez, Okouo y Soluade. Los tres primeros son fijos en los esquemas de Plaza, por lo que el pívot congoleño y el base inglés irán entrando y saliendo de la plantilla en cada jornada de la Liga dependiendo de la necesidad del equipo.

Recientemente la Liga ACB aprobó una modificación en la normativa de cambios de jugadores en los equipos en una temporada, que pasarán de diez a quince. Esto favorece los intereses del Unicaja, que también tiene en cuenta que habrá lesiones en un año cargado de partidos. La sustitución de un jugador por otro a causa de una lesión no se considera cambio en la plantilla, por lo que el club malagueño también puede beneficiarse de esto.

Los cambios en la plantilla por lesión no cuentan y habrá en una temporada con un mínimo de 64 encuentros

A pesar de estas puntualizaciones, está por ver cómo asumen jugadores de primer nivel y con salarios altos el ser descartados cada fin de semana. El caso más peliagudo estará sin duda en el juego interior con esa acumulación de pívots que hay (Shermadini, Musli, Augustine y Okouo), y sin perder de vista que Plaza solicitó que se le buscase una salida a Musli.

Vidal y Urtasun

El precedente más cercano de una situación así fue precisamente en la primera campaña de Joan Plaza en Málaga, tras el ascenso de Domantas Sabonis al primer equipo había 13 jugadores. Antes de comenzar la temporada Sergi Vidal tuvo que ser intervenido de los isquiotibiales y estuvo varios meses de baja. Aquella plantilla tenía un exceso de escoltas (Vidal, Dragic, Urtasun y Toolson) y cuando volvió, la decisión fue que Urtasun jugase los partidos de Liga y Vidal los de la Euroliga. Ambos aceptaron a regañadientes, en parte porque los técnicos decidieron que Sabonis debía estar siempre en la plantilla.

Ahora será distinto. Hay 14 jugadores con ficha profesional (Sabonis era vinculado) y todo puede ser más traumático. En otros equipos con un problema similar como el Barcelona o el Madrid, sortean esto empleando la ‘fórmula Sabonis’, es decir, jugadores como Doncic o Vezenkov tienen ficha del equipo vinculado, por lo que entran y salen de la plantilla sin que implique cambio. El Unicaja pudo hacer lo mismo modificando el contrato de Okouo, pero eso, de momento, no se ha producido.

Un aspecto a tener también muy en cuenta es cómo gestiona el propio Joan Plaza tácticamente este asunto. Hasta ahora contar con un jugador joven como Okouo en la plantilla le daba margen para repartir los minutos entre los otros once. Ahora, sin embargo, principalmente en la Euroliga, los 12 serán jugadores veteranos y con recorrido, que no llevan bien lo de no jugar.