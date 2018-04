Plaza: «El Barcelona vendrá con el deseo de ganarnos de una vez por todas» Plaza, en un entrenamiento / Unicajab. Fotopress El técnico del Unicaja argumenta que hay que olvidar las tres victorias anteriores ante el club catalán y que hay que salir concentrados desde el salto inicial Viernes, 13 abril 2018, 17:23

El Unicaja recibe este domingo al Barcelona (18.30 horas) en el que será el cuarto enfrentamiento entre ambos equipos esta temporada, entre los dos disputados en la Euroliga y el de la liga regular de la ACB jugado en el Palau. Los tres los ganó el cuadro malagueño, por lo que el Barcelona vendrá con ánimo de revancha: «Lo que primero debemos hacer es olvidarnos de los tres partidos anteriores, yo creo son partidos en circunstancias y competiciones distintas. Para nosotros es un partido muy importante, ellos tienen ya casi asegurado estar entre los cuatro primeros en la ACB y la ventaja de campo y nosotros queremos acercanos lo máximo arriba y no dejar escapar ningún partido más en casa, más allá de los dos que hemos perdido«, asegura Joan Plaza.

El técnico del Unicaja tiene claro que su equipo no puede repetir un mal inicio de partido como el que se vio ante el Obradoiro. «Contra algunos equipos tienes margen de recuperación, contra el Barcelona absolutamente no. Si no haces un buen partido desde el salto inicial no tendremos nada que hacer. El partido del otro día está en una dinámica de muchos partidos y viajes con un rival que quiere escaparse de la zona de abajo y acercarse al playoff. No salimos bien, pero pudimos reaccionar a tiempo. Esto no servirá el domingo«, insistió.

Plaza cree que el equipo catalán irá a más. «El Barcelona jugará mejor cuanto más avance la temporada, mejorando los mecanismos propuestos por Pesic. Son un equipo de 'play-off' de Euroliga aunque no estén y de nivel Top 4 de Euroliga, están diseñados para ello. Haberles ganados tres veces harán que vengan más motivados aún, con más deseo de ganarnos de una vez por todas«, comentó. »Vienen en un buen momento de forma. Han arrasado al Betis y han ganado muy bien en Gran Canaria con lo que haremos bien en ser capaces de jugar al 100%. Decirle al público que venga, habrá momentos duros en los que echaremos de menos a la gente que no haya podido venir«, concluyó Plaza, que contará con Shermadini como única baja para el partido del domingo.