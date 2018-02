El Plaza más cercano: «No soy introvertido» Plaza, con su perra y su moto. / Mariano Pozo. Euroleague El técnico del Unicaja habla sobre su vida fuera de las canchas para la Euroliga JUAN CALDERÓN Miércoles, 7 febrero 2018, 01:13

El técnico del Unicaja, Joan Plaza, habla sobre su vida fuera de las canchas en una reflexión para la web de la Euroliga y que va acompañada por una imagen la que aparece leyendo uno de sus libros apoyado en su motocicleta y acompañado por su perra ‘Lluna’. El técnico habla sobre su pasión por la literatura, su decisión de abrir su web personal para compartir experiencias y de la visión que se tiene de él. «Por ejemplo, aquí en Málaga, tienen la idea de que soy un poco introvertido, de que soy una persona seria. Pero no me veo de esa manera. Sí, trato de ser estricto y, como alguien que ha trabajado duro para llegar aquí, soy muy profesional. Pero en mi web, creo que la gente también descubrirá que, aparte del baloncesto, mi pasión, me gusta la literatura y la música. También recomiendo lugares para visitar. En resumen, es un lado diferente de mí, sin el atuendo de trabajo, que sólo puede ser positivo”, destacó.

Sobre la serie de artículos que ha ido publicando en su web, Plaza, explicó que lo hace para compartir conocimientos con los que lo siguen. “Todo tiene su proceso, y también soy nuevo en este mundo de redes sociales y no quiero que nadie escriba ni me diga lo que puedo decir o no decir. Es por eso que hago un esfuerzo para decidir qué sale públicamente, ya sean escritos o pensamientos o ejercicios para nuevos entrenadores, curiosidades ... Constantemente encuentro nuevos ejercicios de otros entrenadores de todo el mundo, y de la manera más correcta posible, los adapto a mi estilo. Entonces, una vez al mes, recopilo el contenido que me gusta y lo comparto con todos. Cuando recomiendo un ejercicio o cuando comparto mis sentimientos antes de un partido o después de una temporada, es para que las personas adquieran este conocimiento y les facilite las cosas en el futuro”, explicó.

Buena parte de la reflexión de Plaza para la Euroliga, se centra en su faceta literaria y se muestra agradecido por la conexión que ha logrado con sus lectores. “No pretendo ser un ejemplo para nadie. Quizás alguien honesto que ha perseverado mucho para alcanzar un sueño, sí, pero no me considero alguien que tenga que aconsejar a nadie sobre nada. Sin embargo, hay personas que quieren conocer mi opinión sobre asuntos profesionales o personales que no son estrictamente mi especialidad y que aún me sorprende mucho. Por ejemplo, entiendo que, aunque me cuesta creerlo, que las personas que leyeron mis libros se hayan ido a Nueva Orleans, París o Menorca para visitar lugares en los que han ambientado las novelas. Cuando tus palabras generan emociones tales que alguien quiere tomar un avión y quiere ver las cosas in situ, es algo poderoso”, comentó.