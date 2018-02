Plaza: «Los chicos están preparados para el asalto final» Plaza recibió un homenaje antes del partido. / Salvador Salas El entrenador del Unicaja elogia el trabajo defensivo para derrotar al Maccabi y mantener el pulso por la clasificación en la Euroliga JUAN CALDERÓN Viernes, 23 febrero 2018, 00:11

Joan Plaza estaba contento. Fue una noche especial para él. Se convirtió en el entrenador con más partidos en la historia del Unicaja y su equipo derrotó al Maccabi (83-69) para mantenerse en la pelea por la clasificación para la siguiente fase de la Euroliga

“Creo que ha habido dos partes diferenciadas, la primera, en la que a pesar de que empezaron bien, permitimos puntos fáciles y tuvimos una mala selección de nuestros tiros. También fallamos tiros debajo del aro. La primera parte fue con muchos altibajos, pero luego conseguimos engancharnos. En la segunda, el orden defensivo nos permitió conseguir muchos puntos de contragolpe. Defendimos bien los acciones de bloqueo y continuación. Era un partido importante para seguir soñando para atrapar al octavo. Es difícil, pero estamos ahí”, dijo Plaza.

Respecto a las opciones de clasificación para la siguiente fase, el técnico se mostró ilusionado y ve a su equipo en condiciones de competir. “Estamos preparados y así entrenamos. Sabemos que nos viene un partido duro ante el Estrella Roja y luego el Estudiantes. Tenemos grandes profesionales detrás del equipo y una victoria como esta viene bien. Siempre nos gusta ver el vaso medio vacío, pero estamos en esa pelea y queremos estar ahí. El Maccabi es octavo y ya veremos si lo cogemos. Los chicos están compitiendo y preparados para el asalto final que empieza en marzo”, insistió.

El curioso regalo del Unicaja a Plaza El comienzo del partido estuvo marcado por el homenaje que el Unicaja le tributó a Joan Plaza. El entrenador recibió de manos del presidente del club, Eduardo García, un balón dentro de una urna. La pelota estaba firmada por todos los jugadores y técnicos de la plantilla actual y dentro del recipiente también había una lista con el nombre de todos los jugadores a los que Plaza ha dirigido desde que llegó al Unicaja hace cuatro temporadas y media. Como dato curioso, sólo aparecían los nombres de los jugadores que han disputado partidos oficiales durante esta etapa. Por este motivo, Mbakwe, que no llegó a debutar en encuentro oficial, no aparece en ese listado. Plaza se mostró emocionado por las muestras de cariño que ha recibido estos días y dedicó este particular regalo a los aficionados desde el círculo central de la pista.

El entrenador del Unicaja aprovechará esta semana en la que no hay partido de Liga por las ventanas de la FIBA para trabajar en algunos conceptos tácticos. El Unicaja descansa viernes y sábado. “Como pretemporada no, pero es cierto que estamos introduciendo algunas cosas, puede que no las utilicemos, pero hay que tener planes porque jugamos tres o cuatro partidos. En estas dos semanas ajustaremos algunas cosas que emplearemos a largo plazo”.

Por último, Plaza agradeció el homenaje que recibió antes del comienzo del partido, en el que se le entregó un balón firmado por todos los jugadores y técnicos actuales y que también contenía el nombre de todos los jugadores que ha dirigido en el Unicaja. “No soy la alegría de la huerta y estas cosas me abruman. He recibido felicitaciones de entrenadores que han estado en este club y lo agradezco. Cuando sea más mayor lo valoraré. He crecido entrenando equipos de arriba a abajo. En Badalona se respeta mucho al Unicaja y siempre valoré enfrentarme a esta casa, ahora que paso a ser el entrenador con más partidos me parece una barbaridad. Seguiré trabajando para ser mejor. Creo que hemos vivido cinco años en los que los intereses del club y los míos se han entendido. El público, en general, hemos creado un gran binomio. Tener esta fecha y vivirlo aquí ganando a un equipo como el Maccabi, pues me hace agradecer el respeto de la gente. Vivo por y para esto y a veces se me olvida que la vida es algo más que el baloncesto. Vamos a por los 604, como me decía Berni. Me alegra estar al lago de Maljkovic o Scariolo porque son gente a la que respeto. No lo asimilo porque he visto muchas torres caer. Entrenadores mejor que yo y ya no están. No sé lo que pasó. Me alegra ser parte de la historia de este club”, finalizó algo emocionado.