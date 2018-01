Plaza: «Nos hemos complicado... Pero estamos en la Copa» EFE El entrenador del Unicaja destacó su sorpresa por la gran lectura del partido de sus hombres OPTA Domingo, 14 enero 2018, 22:04

Acababa de terminar el partido, después de ir ganando de paliza y de que el Barcelona se pusiera a sólo tres puntos en un pésimo último cuarto de los visitantes. Voló el triple de Pressey para forzar la prórroga... pero no entró. Victoria y clasificación virtual para la Copa del Rey para el Unicaja. Plaza atendió rápidamente a los micrófonos de Movistar+ y no pudo ocultar su satisfacción.

"Ellos iban a reaccionar, pero les hemos ayudado. Hemos regalado continuamente en el último cuarto, les hemos facilitado que volvieran, nos hemos complicado... Pero estamos en la Copa", declaró. "Firmo sufrir así y ganar siempre. Perseguíamos ir a la Copa hace muchas semanas y lo hemos conseguido", dijo.

Ya más reposado, en la sala de prensa, comentó: "Más allá de que estamos contentos por meternos en la Copa del Rey, creo que deberíamos preguntarnos cuántos equipos han ganado dos veces en el Palau en apenas quince días. Eso no es nada fácil. Lógicamente al final hemos tenido un poco de descontrol, pero era de esperar también que reaccionasen". Habló el entrenador del Unicaja de los triples de Pressey que casi le dan la vuelta al encuentro. "Sito ha optado por meter en la pista a jugadores que apenas habían jugado y no han tenido presión. Pressey, por ejemplo, ha metido dos triples. ¿Cuántos llevaba en lo que va de temporada? Nosotros hemos ayudado con pases diagonales sin sentido, pero también hemos tenido triples bien lanzados que no nos han entrado. Estamos contentos por el resultado y seguimos en línea ascendente. Creo que el haber generado tal diferencia al descanso era poco irreal."

El técnico se mostró positivamente sorprendido del desempeño de los suyos tras el partido de Euroliga de entre semana. "Me sorprende que después de haber jugado hace menos de dos días hayamos tenido esta plasticidad para leer el partido y tener una lectura defensiva tan correcta. Hay que acostumbrarse a entender que es complicado combinar Euroliga y ACB. "

También fue cuestionado Plaza por el ritmo vertiginoso de las dos competiciones y el cansancio del equipo. "El entrenamiento que hicimos ayer lo podría haber hecho mi madre. En el sentido de que fue muy lento, pero es normal. La nueva realidad en el baloncesto es esta y todos tenemos que adaptarnos, desde jugadores a entrenadores pasando por los propios clubes y los periodistas. "

El técnico del Barcelona, Sito Alonso, consideró que tuvieron opciones hasta el final en un partido "raro". "Creo que el partido ha sido tremendamente raro. La baja de última hora de Moerman ha provocado unos desajustes ofensivos y hemos fallado algunos tiros liberados que normalmente no fallamos. Pero en defensa estábamos bien. Después en el segundo periodo no hemos sido capaces de mantener esa intensidad atrás y su acierto ha abierto una brecha que nos ha puesto el partido muy cuesta arriba. Creo que nuestra intensidad al final ha tenido su recompensa, teniendo opciones de forzar la prórroga, pero Phil, nuestro mejor tirador hoy, no ha podido meter."