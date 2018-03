Plaza: "Debemos fichar a un pívot" El técnico insta al Unicaja a incorporar a un jugador para reforzar la plantilla ante los problemas físicos de Shermadini y Augustine JUAN CALDERÓN Jueves, 8 marzo 2018, 18:56

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, confirmó su deseo de incorporar a un pívot para cubrir los problemas físicos que están teniendo Shermadini y Augustine. El primero será baja mañana ante el CSKA y el segundo sí jugará aunque no está en plenitud de condiciones.

Plaza no se mordió la lengua a la hora de justificar su decisión de solicitar al consejo de administración el fichaje de un pívot. "Sólo hay tres equipos en España que no han fichado y otros tres en Europa. Esto es una señal, sin hacer cuatro o seis cambios es muy importante y es de valorar, pero esto no quita de que no sólo no hemos fichado, sino que se fue un jugador (Musli) y no lo hemos repuesto. Llegados a este punto sí que nos tenemos que plantear la posibilidad de fichar. Americano, comunitario o que conozca la liga y todo es complicado. Carlos está en ello y estamos pendientes de la evolución de Shermadini. Se va a hacer una gammagrafía y, dependiendo de lo que tenga, decidiremos. Carlos Jiménez está trabajando en ello. Debería ser un pívot, sí", explicó

El técnico recalcó que no hay nada claro en estos momentos, pero que tampoco hay mucho margen de actuación en lo referente al jugador elegido. "El mercado te delimita las condiciones y no puedes escoger. No es como ir al supermercado. Hay algunos que son caros, otros te exigen años de contrato para más temporadas y algunos con condicionantes importantes. Otros te piden condiciones que no puedes afrontar ahora. Lo que ofrezca el mercado, lo estudiaremos y dependiendo de las pruebas de Shermadini actuaremos", insistió.

El problema es que Shermadini no tiene fecha de regreso a las canchas, y esto es lo que lleva a Plaza a exigir de forma tan abierta el fichaje de un pívot. "Lo veo complicado. Siendo optimista, aunque ambos son dos soldados y entrenan en contra de la opinión médica, y que a Shermadini le gustaría estar el domingo, pero nos jugamos mucho como para arriesgar. Si surge ese 'mirlo', pues debemos estudiarlo. Esto es algo ya que se escapa de mis manos", dijo.

Respecto al choque de mañana ante el CSKA (18.00 horas), el técnico insistió en que su equipo debe mostrar el hambre de un grupo que quiere pelear la clasificación. "Les he explicado a los jugadores que estamos delante de un equipo que va líder de la Euroliga y que no tiene bajas. Alguien piensa que vamos a sacar la bandera blanca, pero vamos a ir a dejarnos la piel y llevar el partido hasta el final. Quiero que se vea que estamos necesitados de una victoria. Debemos ganar dos o tres de los partidos que tenemos fuera. Queremos romper las apuestas, a competir al máximo. Si nos ganan, bien, pero que vean que están delante de un equipo que quiere competir y ganar. Estamos hablando del mejor equipo de Europa ya clasificado", afirmó.

Aunque Plaza dijo que su equipo no se va a reservar nada cara al choque del domingo ante el Gipuzkoa, luego recompuso su discurso y reconoció que decidirá según cómo vaya el partido. "Ahora sólo hablo del CSKA, yo no pienso nada de otro partido. Vamos a Moscú a ganar y también queremos hacerlo bien el domingo, pero aprendimos en octubre que no nos podemos reservarnos nada. Es la suerte que tenemos de jugar la Euroliga. Hay que ir a tope .Las lesiones son de tipo traumático, pero es evidente que hay un desgaste. Somos los que somos, 13 jugadores, dos muy jóvenes. Estamos ofreciendo una cara sensacional, excepto dos partidos, pero hay un desgaste. Nos gustaría tener más jugadores o ser más ricos, sí, pero somos los que somos. Estoy orgulloso de la Euroliga que estamos haciendo. Tenemos que administrar bien a los jugadores ante el CSKA y ver si tenemos opciones de ganar y pensar ya en el Gipuzkoa según como vaya el partido", finalizó.