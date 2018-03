Plaza: «Decidió su subida de agresividad defensiva» Joan Plaza, durante el encuentro. / Ñito Salas «El punto de cansancio es más por estrés que por desgaste», afirma el técnico del Unicaja JUAN CALDERÓN Sábado, 17 marzo 2018, 00:54

No estaba nada contento Joan Plaza con el juego de su equipo en la segunda parte contra el Panathinaikos, aunque reconoció que el equipo griego fue mucho mejor al final del choque.

Plaza lamentó las malas decisiones en la segunda parte, pese a que el arranque del encuentro fue positivo.. «Hemos tenido una buena entrada en el partido, no teniendo demasiadas pérdidas en la primera parte ellos llevaban 70% en tiros de dos. Lo que cambió el escenario fue el contacto, y las faltas. Tuvimos un pobre balance defensivo durantetodo el partido con 32 puntos en contragolpe, también cedimos el rebote permitiendo canastas fáciles. Estuvimos mal en nuestra defensa en los dos últimos cuartos, no sólo no haciendo una buena defensa, sino gastando faltas. Hay poco que decir», dijo un Plaza resignado.

El técnico puso pocas objeciones al juego de su equipo y volvió a destacar la fortaleza del rival. «Ha sido más la subida de agresividad defensiva lo que decidió. Ellos nos han llevado a perder un poco el orden y hemos intentado forzar situaciones innecesarias, y eso permitió muchos contragolpes. El balance defensivo fue malo. El punto de cansancio es más por estrés que por desgaste. La causa fundamental de la derrota fue por el aumento en el nivel de contacto, que por otra cosa», finalizó.

Por su parte, el entrenador del Panathinaikos, Xavi Pascual, valoró de forma positiva el cambio de su equipo para ganar. «Estamos contentos con esta victoria porque en la primera parte cometimos muchos fallos. En la segunda parte cambiamos el rumbo del partido gracias a nuestra defensa. Atacamos mejor y estuvimos mucho más acertados», dijo.