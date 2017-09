Plaza descarta a Musli y a Milosavljevic para la Supercopa El técnico opta por el canterano Okouo para completar el juego interior JUAN CALDERÓN Jueves, 21 septiembre 2017, 20:59

Se esperaba la decisión y hubo pocas sorpresas. Joan Plaza descartó a Dejan Musli y Dragan Milosavljevic para disputar la Supercopa Endesa en la que el equipo malagueño se mide este viernes al Valencia (19.30 horas).

El descarte de Milosavljevic no sorprende, pues el serbio realizó hoy en Las Palmas el primer entrenamiento con sus compañeros después de participar en el Eurobasket. Sin embargo, el caso de Musli es distinto. El técnico solicitó al club este verano que le buscase una salida, pero no fue posible, y fue evidente que no contaba con él. Ahora vuelve a dejarlo fuera del equipo por segunda vez seguida, pues ya vio desde la grada el choque ante el Gran Canaria en el Circuito Movistar que se celebró en Granada.

Conviene apuntar que para esta Supercopa, el Unicaja debe cumplir ya con las normas sobre cupos que se establecen en la ACB, con cuatro jugadores de formación en la plantilla. Esta vez Plaza ha dado cabida en el equipo a Díaz, Díez, Suárez, Soluade y Okouo, es decir, se ha decantado por los dos canteranos. Su decisión supone un mensaje directo y claro para el pívot serbio a sólo una semana de que comience la temporada.