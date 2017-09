Plaza: «No es digno empezar el partido como lo hicimos» Joan Plaza, durante el partido. / ACBPhoto El entrenador del Unicaja lamenta la falta de dureza defensiva de su equipo ante el Valencia JUAN CALDERÓN Viernes, 22 septiembre 2017, 22:37

No ocultó su malestar Joan Plaza por la derrota de su equipo ante el Valencia en las semifinales de la Supercopa Endesa. El técnico catalán lamentó el mal comienzo con los 31 puntos encajados en el primer cuarto y reconoció un exceso de ansiedad en los minutos finales cuando el partido estaba igualado.

“Teníamos ganas de empezar bien, pero lo hicimos como un camión diésel, permitiendo que ellos corriesen con facilidad, incluso los lesionados. La gente que parecía no iba a jugar, lo hacía más rápido que nosotros. Con 31 puntos en el primer cuarto, que si se los quitamos a los 83 finales, pues nos dice que no han llegado a los 20 en el resto de cuartos. Ese primer acto ha sido muy duro, aunque luego nos recuperamos para empatar, quizá pagamos el esfuerzo extra que no habríamos tenido que hacer con un mayor nivel de esfuerzo al comienzo. El exceso de ansia de querer acabar antes, como el balón que perdió Augustine, o un pase desde fondo que perdimos, creo que fue por exceso de deseo de hacerlo bien. Cuando uno juega contra los tres mejores equipos de la temporada pasada, juegas la Liga y la Euroliga es muy importante entender que no se puede jugar tres cuartos bien y uno mal, porque eso hace que hundas tus ilusiones de ganar un torneo como este”, afirmó Plaza

No le dio valor el técnico a que su equipo ganase en algunas facetas del juego, porque insistió en que el primer cuarto fue un lastre. “Las cifras dicen que hemos ganado los rebotes, no ha sido suficiente porque su porcentaje de tiros de dos con Pleiss, Dubljevic y Thomas cerca del aro fue mejor que el de nuestros pívots. Hay que mejorar. Eso ha hecho que hayamos merecidos perder. Así se lo he dicho a los jugadores. Era fácil tirar la toalla, pero este equipo no se rinde. No es digno empezar el partido como lo hemos hecho”, insistió.

Plaza no se mostró sorprendido por el buen arranque del Valencia y de paso lanzó algún que otro mensaje a Txus Vidorreta, que en los días previos insistió en sus bajas, jugadores que luego terminaron jugando muchos minutos. “Algunos de sus jugadores no iban a jugar. Unos no juegan, están lesionados y luego aparecen todos. El talento de Valencia se puso sobre la mesa desde el primer momento. Fuimos nosotros, que sabiendo que jugábamos contra el campeón de Liga y contra jugadores que venían de la selección no hemos sabido pararlos ni con tiempos muertos. Ellos estaban acertados y nosotros buscábamos ataques cortos e individuales. No fuimos duros atrás, sino extremadamente blandos cuando lo que nos caracteriza es estar asentados. Ellos tuvieron acierto y nos cogieron muchos rebotes, pero creo que en ese cuarto fue deméritos vuestro más que sorprendernos. El Valencia siempre juega así y siempre muestra un gran nivel. Esperábamos su velocidad, pero también ser más sólido”, dijo.

McCallum

Cuestionado por el mal partido de Ray McCallum, el entrenador del Unicaja dijo que le vendrá bien el partido ante el Valencia para comprobar la realidad de la Liga ACB y de la Euroliga.