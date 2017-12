Joan Plaza: «Estamos empezando a disfrutar» Joan Plaza, ayer ante el Maccabi. / EFE El técnico del Unicaja explicó que la clave del partido fue la mejoría en defensa de su equipo en la segunda mitad ENRIQUE MIRANDA Málaga Viernes, 29 diciembre 2017, 00:22

No podía evitar Joan Plaza ocultar su satisfacción por la victoria de ayer ante el Maccabi. De hecho, empezó su comparecencia ante los medios de comunicación de Tel Aviv diciendo: «Estoy absolutamente feliz por la victoria. Nadie tiene que explicarme que esta es una cancha realmente dura para ganar».

El entrenador del Unicaja trató de explicar el cambio de su equipo, que ha sido capaz de sumar cuatro victorias consecutivas en la Euroliga. «Estamos jugando más fácil y estamos empezando a divertirnos, cuando los equipos se divierten son más peligrosos», afirmó. «Necesitamos seguir aprendiendo, queremos seguir luchando y dar lo mejor de nosotros mismos hasta el final de la temporada. Hemos aprendido que no podemos dosificarnos. Tuvimos dos derrotas horribles que nos ayudaron a aprender que tenemos que jugar cada partido como si no hubiera nada más. Si morimos en febrero, moriremos en febrero, pero no podemos administrar nuestros esfuerzos», aseguró.

Plaza explicó que la clave del partido fue la mejoría en defensa de su equipo en la segunda mitad, ya que el Maccabi estaba anotando con facilidad tanto de dos como de tres puntos. Cuestionado por si la de ayer era su victoria más especial en Tel Aviv, Plaza afirmó: «Ya he ganado aquí con el Unicaja y con otros equipos y siempre es especial. Pero la de hoy es importante porque habíamos empezado mal en la Euroliga, la gente no creía en nosotros y ahora nos estamos divirtiendo».