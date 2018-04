Plaza, entrenador del Unicaja: «Acabar novenos sería una machada» Joan Plaza, en una imagen de archivo. / EFE El técnico hace balance de la participación del Unicaja en la Euroliga antes de medirse mañana al Fenerbahçe JUAN CALDERÓN Málaga Miércoles, 4 abril 2018, 12:04

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, analizó esta mañana el choque de mañana ante el Fenerbahçe, último de esta temporada en la Euroliga (19.15 horas) y adelantó que su equipo dará el máximo para cerrar lo que considera ha sido una digna participación en el torneo europeo. El técnico reconoce que el equipo está cansado, pero lo ve con buenas sensaciones cara también al importante encuentro del domingo en casa ante el Tenerife.

"El equipo está como debe estar a estas alturas. Tratamos de recortar algunas partes de los entrenamientos. Mentalmente está bien, que es lo que más me preocupa, con muchos partidos en las piernas. Me gustaría hacer un buen partido para trata de acabar novenos o décimo s que creo que es una gran posición, pero también conscientes de la importancia del partido del domingo. El cansancio es físico. La semana pasada jugamos dos partidos en cuatro días. No es la primera vez que lo sufrimos. Por poner un ejemplo James Augustine tenía una media baja de minutos en el CSKA y aquí tiene una media de 24, es mucha carga. El que más jugaba el año pasado nunca jugó tantos partidos. Siempre hemos competido, incluso cuando perdemos, y eso me lleva a pensar que llegaremos a buen puerto. Un equipo que ha perdido tres partidos abultadamente, pero en el resto compitió. Llegamos fuertes al play-off, eso es lo que me lleva a pensar que estamos bien. Si acabamos novenos, sería una pasada, una machada", dijo Plaza. Para el partido ante el Fenerbahçe, el Unicaja no podrá contar con Morayo Soluade, que esta mañana sufrió una rotura de fibras en el cuádriceps de la pierna derecha. La idea era suplirlo con el canterano Ignacio Rosa, pero no ha sido viable por temas de visado.

El Unicaja pone fin mañana a su periplo europeo cuando se cumple un año del título de la Eurocup, y Plaza hizo balance de las dos cosas. "No sé si es el karma o el destino. Creo que ha sido un gran privilegio poder jugar esta Euroliga y si somos novenos, será mucho más que digna. Esta Euroliga vino de un título trabajado y sufrido. Veo que mucha gente participó y devolvimos un título que tenía un regalo añadido. Creo que fue un exitazo y lo hemos aprovechado. James acabará como mejor reboteador y a Nedovic entre los cuatro mejores de la competición, si encima somos novenos o décimos, será excelente. También muchos jugadores se han puesto en el escaparate mostrando que en Málaga se crece y se sale mejor jugador", destacó.

El entrenador del Unicaja destacó lo complicado que ha sido preparar una competición tan complicada y compaginarla con la Liga Endesa y auguró un excelente futuro para la Euroliga. "Hemos hecho un máster en toda regla. Nos deberían dar un título a todos nosotros. Ha sido una gran enseñanza para todos. Decía que debíamos adaptarnos a otra dimensión que nunca habíamos vivido. Ha requerido una resituarse de forma constante en la mentalización y preparación de los jugadores. Hemos salido a muerte en todos los partidos y creo que somos mejores en todo después de este año. El club, la prensa y los aficionados estamos en una dinámica especial que creo que es lo más parecido a la NBA. Ganará en calidad y mejorará en todo al baloncesto. Estamos en la génesis de una Euroliga que será fantástica en los próximos años y nosotros la hemos disfrutado. Ha sido más duro de lo que nos habían contado. El comportamiento de los jugadores y el cuerpo técnico ha sido magnífico. Éramos de los tres peores equipos en presupuesto de los jugadores, tenemos un jugador menos y eso no se ha notado. El esfuerzo de los jugadores ha sido titánico, incluso con dos jugadores de la cantera. Es la primera vez que jugamos un jueves y luego un domingo, eso indica lo complicado que ha sido. Entre todos, también el club con los chárters, es algo para lo de felicitarse", insistió.

A Plaza se le cuestionó por los recuerdos del título de la Eurocup y reconoció que ha sido el título y la final más especial de su carrera por cómo se produjo. "He tenido la suerte de vivir otras finales, pero lo del año pasado, pasando eliminatorias con factores pista en contra, toda la épica que supuso... Me parece que el destino nos tenía preparada esa sorpresa. Se han ganado cosas mayores, pero no con esta épica. Veía al público y a la afición entregada, el recibimiento, los jugadores no paraban de abrazarse. La alegría que veía me pareció especial. Fue un gran premio y compensó muchos años de travesía por el desierto sin títulos. El club como el Unicaja puede competir por la Copa o la Supercopa, incluso por la liga a largo plazo, pero ahí se juntaron muchos factores de una línea de trabajo en el club", finalizó.