Plaza, entrenador del Unicaja: «Ni me planteo un cruce contra el Valencia, me queda muy lejos» Plaza, en una imagen de archivo. El técnico insiste en que su deseo es que el equipo llegue a los 'play-off' con la seguridad de poner ganarle a cualquiera ENRIQUE MIRANDA Málaga Domingo, 29 abril 2018, 19:52

No estaba muy contento Joan Plaza con la victoria de su equipo ante el Bilbao (93-78), especialmente por los momentos de desconexión en el último cuarto. Por eso empezó su comparecencia destacando las cuestiones a mejorar por su equipo: «Hay que mejorar muchos aspectos antes de llegar a los 'play-off'. No se puede jugar con estos dientes de sierra, salimos bien y luego se nos apagó la luz. Hemos dependido demasiado de estar bien en ataque», dijo Plaza. «Al final hemos visto la victoria demasiado en el saco y hemos rebajado la defensa. Hemos de ser capaces de ser mucho más duros, con más exigencia física, con más esfuerzo colectivo, en las ayudas, en la comunicación...», afirmó. El técnico resaltó los fallos en el tiro libre y las pérdidas de balón que permitieron parciales del Bilbao como otros aspectos negativos.

En una jornada en la que el Valencia perdió en la pista del Joventut, algo que beneficia a los intereses del Unicaja, se le cuestionó al técnico sobre si él prefiere un cruce directo con el cuadro valenciano en 'play-off' para jugarse la plaza de Euroliga: « Ni me planteo el enfrentamiento directo al Valencia , es algo que me queda muy lejos. Lo único que quiero es que mi equipo llegue bien al final, llegar con la autoestima bien alta. Lo del rival es algo que no me quita el sueño», declaró. Plaza insistió en que no está muy pendiente a lo que hacen sus rivales de la zona alta de la ACB. «Nosotros lo que queremos es ir a cañón, acercarnos al máximo arriba y, si se da la carambola de alcanzar a Barcelona o Valencia, mejor. Pero lo fundamental es mostrar siempre un nivel de competitividad alto», comentó. «Yo soy tan ingenuo que no quiero ni que pierdan los otros equipos. Me centro en lo mío, que es llegar al 'play-off' con la seguridad de poder jugar contra cualquiera», declaró.

Respecto a la recuperación de Shermadini, el entrenador fue claro y dijo que le espera para el partido de la próxima semana ante el Gran Canaria.« Es lo que todos deseamos, él también. Tener un trío interior equilibrado con Shermadini, Augustine y Viny Okouo es importante cara a los 'play-off'. Debería estar para Gran Canaria, no lo escondemos, aunque la última palabra la tendrán los médicos».

El técnico del Bilbao, Mrsic, admitió que el esfuerzo de su equipo no había sido suficiente. «El Unicaja ha tenido muy buen inicio, más acertados en ataque y luego hemos mejorado y hemos estado jugando bien en ataque, moviendo bien y sacando buenos tiros, pero no fue suficiente. En el tercer cuarto el Unicaja jugó mejor en defensa y cogió una ventaja definitiva para ganar», afirmó. Sobre sus cuentas para la permanencia, aseguró que su equipo tendrá que ganar tres de los próximos cuatro partidos. Cuestionado sobre Dejan Todorovic, dijo que aún es un jugador con muchos altibajos: «Cuando viene a Málaga quiere hacer muchas cosas y eso siempre no es bueno para jugar bien».