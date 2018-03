Plaza: «Entrenar al Barcelona sería una barbaridad»

El futuro de Joan Plaza va a dar mucho que hablar de aquí al final de la temporada. El técnico acaba contrato y la idea del Unicaja es ofrecerle la renovación, pero el rendimiento del equipo será determinante en la decisión final. A la espera de acontecimientos, Plaza concedió esta semana una entrevista a TV3 en la que, ente otras cosas, destacaba el periodo de estabilidad que vive el Unicaja desde que llegó y en la que también reconocía que le ilusiona poder entrenar algún día al Barcelona.

«Si me preguntas si me agradaría, pues francamente sí, pero no es una cosa que me obsesione. Hace dos o tres años estuve en las opciones del Barça, pero luego se optó por Bartzokas y por Sito, que son grandes entrenadores, mejores incluso que yo. Ahora no es una cosa que me obsesione. Sí creo que ahora tengo el nivel de madurez que hace dos años no tenía a todos los niveles. Si eso ocurriese sería fantástico para poder volver a mi ciudad, pero ya estar en las quinielas para entrenar al Barcelona sería una barbaridad. Si surge la oportunidad de entrenar en 'can Barça', pues sería espectacular, pero solo con estar en la terna ya me es suficiente», reconocía Plaza.