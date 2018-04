Plaza: «El equipo no se ha rendido» El entrenador del Unicaja dice que sus jugadores llevan «una mochila con piedras», en referencia al cansancio OPTA Miércoles, 11 abril 2018, 23:31

Increíble la victoria que logró el Unicaja en Santiago de Compostela, en un partido en el que el cuadro malagueño mostró su peor cara, pero en el que tuvo capacidad para revertir la situación, forzar una prórroga y terminar llevándose el triunfo ante el Obradoiro.

Esta capacidad para no venirse abajo es lo que más resaltó Joan Plaza en su análisis del encuentro. «Es bonito ganar y ser capaz de remontar, pero lo primero que hago es mirarme el ombligo y ver qué hemos hecho mal. Ellos lograron una ventaja de hasta 23 puntos en la primera mitad y tenemos que ver qué tenemos que hacer para que no vuelva a ocurrir. Sin olvidar que llevamos jugados muchos partidos, encajamos esta diferencia por nuestros balones perdidos, por permitir tiros fáciles... No es de recibo encajar un parcial de 14-0», afirmó. En el lado positivo, Plaza explicó la mejoría de su equipo: «Después hemos ajustado defensivamente, hemos dominado el rebote defensivo y hemos reducido las pérdidas. En ataque ellos juegan a colpasar y hemos buscado un pase extra para tener tiros más cómodos», afirmó.

«Estamos orgullosos de que el equipo no se haya rendido, de que no haya bajado la mirada. Cuando la vía de agua es tan grande ellos se tienen que dar cuenta por sí mismo. No he subido el tono de voz en el vestuario durante el descanso. Sólo les he puesto el espejo delante, les he dicho la imagen que estábamos dando, no éramos nosotros. Estábamos jugando a atacar y hemos hablado de llegar al último cuarto con una diferencia de 10 puntos».

El entrenador del Unicaja habló del cansancio que lleva el equipo, que les hace jugar con «una mochila de piedras» y así «es difícil regenerarse». Plaza dijo que el cambio defensivo de Alberto Díaz sobre Thomas y el control del rebote fueron muy importantes. «Thomas estaba caliente, tenía órdenes de atacar a un jugador en concreto. Nuesto cambio defensivo les forzó a que otros anotaran», añadió.