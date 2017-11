Plaza: «El equipo ha sabido competir» Joan Plaza, durante el encuentro ante el Efes. / EFE El técnico valora la respuesta de su equipo para ganar al Efes después de verse por detrás en el marcador JUAN CALDERÓN Viernes, 3 noviembre 2017, 20:55

Joan Plaza realizó una valoración positiva de la victoria de su equipo en la cancha del Efes por 74-79, la segunda en esta Euroliga. El técnico destacó la capacidad para recuperarse después de un mal tercer cuarto y las buenas decisiones que se tomaron en el último cuarto para ganar.

“Sabíamos que veníamos a una cancha difícil, a pesar del 0-4, porque habían hecho sufrir al Fenerbahçe y también al CSKA. El Efes es un equipo hecho para estar más arriba de lo que está. Creo que el equipo ha salido tenso y muy mentalizado, de ahí ese primer cuarto con muy buenos porcentajes y con un buen trabajo defensivo. Luego ellos han pasado a dominar el rebote ofensivo, hemos enlazado algunos tiros que no siendo terribles no eran los más adecuados, les ha permitido hacer un parcial para ponerse por delante. En el tercer cuarto el problema han sido las pérdidas de balón consecutivas que permitieron al Efes ponerse ocho puntos arriba. Pero el equipo no se vino abajo, supo competir, subir las líneas defensivas, y al final aumentamos nuestros porcentajes de dos y de tres. No jugamos sólo para el perímetro, sino también para dentro, y a pesar de unas pérdidas que nos habrían permitido ganar de forma más clara, creo que lo merecidos. Queremos seguir así y ahora esperar que no nos afecte para el domingo. Nos hace falta que la gente venga porque es un partido muy importante contra el Baskonia. De casa no queremos que se escapen partidos y demostrar que podemos hacerlo bien en las dos competiciones”, explico.