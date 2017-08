Plaza espera algún cambio más en la plantilla del Unicaja Joan Plaza / EFE El técnico analiza la planificación y deja entrever que puede haber novedades JUAN CALDERÓN Domingo, 6 agosto 2017, 14:26

El entrenador del Unicaja publicó hoy en su web un amplio análisis sobre la planificación del club para la próxima temporada y apuntó que la plantilla 'está prácticamente cerrada', por lo que parece dejar abierta la puerta a algún movimiento más. Como ya se ha informado estos días, la situación de Musli, al que solicitó que se le buscase una salida.

«Anteayer cerramos, prácticamente, los fichajes para la temporada 2017-2018 y excepto las personas que estamos directamente involucrados en este proceso (el Presidente, el Secretario Técnico y yo mismo, con la ayuda de mis entrenadores ayudantes) sabemos de la complejidad del mismo», afirmaba Plaza. La expresión empleada por el entrenador contrasta con la versión del club que daba por cerrado el equipo tras la incorporación de James Augustine. Es más, en las redes sociales, el club incluso invitó a sus aficionados a que valorasen el equipo.

La contratación de Shermadini y también la del propio Augustine dejan con poco espacio a Musli para la próxima temporada, pero la realidad es que ninguno de los numerosos equipos que se interesó por el serbio podía cubrir su salario, y el Unicaja no está dispuesta a indemnizarlo.

Plaza también habla de las salidas de jugadores y da su versión sobre lo sucedido este verano. «Los motivos por los que un jugador abandona el barco no son siempre, en absoluto, los que la gran mayoría conoce, pero hay quien de buena fe conjetura con las razones por las que alguien se va o no se le renueva, y otros intentan consciente o inconscientemente sembrar dudas y especulaciones gratuitas que, como toda bola de nieve, puede generar una cizaña innecesaria y no deseable, en un proceso que no siempre uno puede controlar y en el que alguna vez sufres con la decisión tomada», explica. El entrenador catalán también habla de otros factores que han influido en la confección del equipo, como la fiscalidad que rige los contratos o el propio sistema de cupos de la Liga ACB, además de cuestiones técnicas, cómo no.

El entrenador del Unicaja acaba su comunicado titulado 'Orfebrería de un fichaje' con un mensaje de ánimo y optimismo para los aficionados. «Espero que todos podamos entender algo mejor, el grado de dificultad que implica diseñar un equipo deportivo de alto nivel. Quedan apenas 10 días para citarnos con los jugadores y poco más 7 semanas para el primer partido oficial (Supercopa). Para esta nueva aventura te necesitamos a ti, a ti y a ti… ¿Nos acompañarás? Abróchate los cinturones porque… ¡Málaga no se rinde!».