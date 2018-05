Plaza: «Espero que las buenas dinámicas arrastren a las más dispersas» Plaza, durante el encuentro. / Francis Silva El técnico del Unicaja recrimina al Andorra su actitud al final del partido: «Yo si pierdo no rompo cosas» JUAN CALDERÓN Domingo, 20 mayo 2018, 01:01

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, celebró el triunfo de su equipo ante el Andorra, pero lamentó los errores y el juego de los suyos antes de la reacción final que le dio el triunfo a su equipo.

«Uno gana o pierde los partidos no por la última canasta, sino por lo que ha hecho antes. Nosotros tenemos un máster en eso este año. Cuando un equipo te remonta 20 puntos, te la juegas con una moneda al aire. Mirándonos el ombligo, no podemos recibir 48 puntos, a anotar una canasta más que el rival, a no cargar el rebote defensivo… Parecía que los que jugaban en casa eran ellos. El cambio de actitud fue clave. En el tercer cuarto ya cogimos nueve rebotes ofensivos. Nos apoyamos en la zona, pero si la haces sin actitud no sirve para nada. La hicimos bien, pudimos correr y nos dio confianza. Pero no nos podemos permitir jugar con una marcha menos contra equipos del 'play-off'», insistió.

Cuando se le preguntó por la actuación arbitral, Plaza lamentó la actitud de los jugadores del Andorra y de su entrenador, Joan Peñarroya, que rompieron parte del mobiliario del túnel del vestuario y protagonizaron un fue incidente. «Lo que digo es que yo pierdo en Andorra y no monto ningún número. No rompo cosas. Me preocupo es que me remontan 20 puntos, no sé si la ha visto porque estaba en otras cosas. Limitar todo a esa acción final… No sé cómo juzgarla, es más factible que te piten una falta así como la de McCallum. Ellos ponen el listón de faltas muy arriba para que les piten menos. Ellos están protestando desde el inicio del partido y generan un nivel de tensión grande. No es justo que se centren en la última acción. El cuerpo técnico del Andorra ha ido rompiendo los techos en el túnel de vestuarios. Se les ha recriminado y se han encarado», dijo.

Por último, el técnico del Unicaja insistió en que sus jugadores deben darse cuenta de lo mucho que se están jugando, y pidió más concentración cara a la fase por el título. «Debemos llegar lo mejor posible al 'play-off', ya sea el rival que sea. Hay que dar el cien por cien, sino tendremos pocas cosas que decir. Espero que las buenas dinámicas arrastren a las más dispersas. Hay que bajar el culo y centrarnos. Esto es un deporte colectivo y debemos sacrificarnos por los que están al lado. Hemos hecho muchas cosas bien este año y no podemos estropearlo todo ahora«.