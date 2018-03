Plaza: «Para estar arriba hay que ganar en Belgrado» El técnico destaca la importancia del choque de mañana del Unicaja contra el Estrella Roja JUAN CALDERÓN Jueves, 1 marzo 2018, 13:23

El entrenador del Unicaja ha reconocido hoy que el encuentro que mañana disputa su equipo en Belgrado ante el Estrella Roja (19.00 horas) es clave para seguir pensando en la clasificación para la siguiente fase. Plaza mantiene las dudas de Nedovic y Shermadini, el primero con gripe y el segundo con un golpe en el pie derecho.

Aunque tanto Shermadini como Nedovic estaban descartados, ambos se entrenaron hoy así que será antes de viajar cuando se tome una decisión. "Para ellos es una de las últimas oportunidades, así que sabemos del carácter y madurez que habrá que tener para ganar allí. Hemos entrenado con muchas bajas y que hacen que puede que no vayamos con todo el equipo a Belgrado. Hemos aprovechado para tratar de introducir algunas cosas y algunos matices. Veremos si somos capaces de ponerlos en práctica.

Nedovic ahora mismo no juega mañana y Shermadini se está haciendo una resonancia. Tuvo un golpe en la planta del pie. Ayer pudo entrenar y se le han hecho unas pruebas. Nedovic es una gripe, así que si ahora no entrena, no podrá jugar. Cuando llegan estos problemas, pues no se pueden evitar. Nedo vino ayer, pero sin entrenar, pensábamos que hoy podría, pero es algo que no sabemos. Luego las lesiones de tipo traumático, es algo que no se puede evitar. Si se confirma la lesión, nos tendremos que ajustar jugando con pequeños y dando minutos a Viny. Espero que con la decisión que se tome con Nedovic, pudiera viajar para jugar el domingo", explicó.

La presión ambiental, además de las posibles bajas, será uno de los factores claves en el partido. El técnico destacó que en otras ocasiones, para aclimatarse, su equipo se entrenó con el sonido ambiente de los encuentros del Pionir. "Hemos hablado con los jugadores que es una pista que pone a prueba tu capacidad de jugar, con una afición ruidosa que llena el pabellón una o dos horas antes. Queríamos entrenar con el ruido del Pionir, como ya hicimos, pero entrenando aquí en Los Guindos ya era un caos. Lo hemos hablado es el momento de demostrar de que para de estar arriba, hay que ganar en Belgrado. Tenemos que ir sabiendo que tienen jugadores verticales, con puntos en sus manos, con cuatro o cinco que aglutinan los puntos del equipo, pero que los otros también son buenos. En su casa juegan el doble de bien y eso es lo que tenemos. Hemos entrenado bien", dijo.

El técnico del Unicaja descartó que los problemas de impagos del Estrella Roja vayan a influir en el rendimiento de los jugadores del rival "Cuando hay problemas, los jugadores a veces se implican más y si están mal con el entrenador juegan mejor para demostrar que deben jugar más. Hemos de centrarnos en lo nuestro y competir con los que tengamos. Es una plaza difícil que nos gustaría superar. Luego llegan partidos en los que nos gustaría competir y vamos a la pista del CSKA, donde queremos hacerlo bien, pero sin lo del Estrella Roja", finalizó.