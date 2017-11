Plaza: «Tenemos que estudiar por qué nos ha pasado esto» El técnico lamenta los malos porcentajes de lanzamiento de su equipo en la derrota ante el Gipuzkoa SUR Domingo, 12 noviembre 2017, 21:19

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, reconoció hoy que su equipo no mereció ganar hoy al Gipuzkoa. El técnico lamentó los malos porcentajes y la mala circulación y dijo que habrá que ver por qué el equipo cambia el rendimiento de esta manera.

“Ganó el equipo que más lo mereció, el que estuvo más acertado. Realmente es muy difícil sacar adelante un partido con un 21% en tiros de campo en la segunda mitad, por debajo del 40% en tiros de dos en total del encuentro. Hay que echar una ojeada para ver cuántos equipos tienen opciones de ganar al final como hemos tenido con ese porcentaje de lanzamiento tan malo. A veces sucede que fallas ahí pero estás acertado en triples o en el rebote, por ejemplo, pero hemos estado por debajo en esa media, dando muchas opciones de tiro al rival y sin meter de tres", dijo Joan Plaza.

No fue un buen partido del Unicaja en casi ningún aspecto del juego, no sólo en los lanzamientos, sino también en el rebote y en las asistencias. "No nos hemos pasado bien el balón, por su forma de jugar cuesta porque colapsan muy bien el balón y meten muchas manos y eso es muy de apreciar en su trabajo. Hemos estado extremadamente mal, metiendo un 20% de tiros es imposible ganar ningún partido por más bien que hagas en otras facetas del juego", explicó el entrenador del Unicaja.

El entrenador del Unicaja insistió en los malos porcentajes de su equipo como causa principal de la derrota y se marcó un objetivo. "Tenemos que estudiar por qué nos ha pasado esto, por la tensión, por enlazar partidos, por malas decisiones mías o por estar mal situados. Hay que ver por qué sucede, aprender y seguir adelante", finalizó el técnico.