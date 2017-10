Plaza: «Hemos hecho un trabajo defensivo horrible» Joan Plaza, en un momento del partido. / ACB Photo El técnico cajista asegura que al equipo le falta rodaje y que los numerosos errores han regalado la victoria al Fuenlabrada MARINA RIVAS Domingo, 8 octubre 2017, 15:49

Fallos y más fallos. Le faltaban palabras al entrenador del Unicaja, Joan Plaza, para valorar el trabajo del equipo en su primera derrota liguera, ante el Fuenlabrada a domicilio. «Hemos hecho un trabajo defensivo, horrible un tiro de dos muy bajo, nos ham costado dar asistencias, hemos hecho un mal inicio del tercer cuarto, que ha sido ya el detonante de la victoria del rival, blandos en uno contra uno. Hay mucho por mejorar...», enumeró el técnico en rueda de prensa. A lo que terminó por concluír: «El Fuenlabrada ha merecido la victoria, han hecho más que nosotros por ganar y han cometido menos errores».

Unos errores que no dejaba de reiterar Plaza en su discurso, haciendo ver la necesidad de corregirlos cara al exigente calendario que les viene por delante. Aunque si tuviera que descatar uno en especial, ese sería en el aspecto defensivo. «Hace falta más eficicacia en el rebote, parecía que podía entrar todo el mundo... Podría llorar, pero no lloro nunca, si tengo que escoger un motivo de esta derrota es la falta de eficiencia en el rebote defensivo», sentenció. Las estadísticas en el rebote y los «regalos» a los rivales. «El partido se ha podido romper varias veces pero no ha sido así. Del partido de hoy, nos falta rodaje para saber jugar en estas pistas y no cometer errores no forzados. Los errores gratuitos que regalas al rival son los que tenemos que evitar, aunque no me voy especialmente disgustado», explicó.

Es el tercer encuentro de una temporada que acaba de comenzar y este ha sido otro de los puntos clave que deberá intentar corregir Plaza, la falta de tiempo para crear un equipo más sólido. «Podemos ser permisivos con algunos de los nuevos, ese rodaje en la liga española, no se compra en el bazar, se gana a base de hostias», comentó. Además, cuestionado sobre uno de los recién llegados, McCallum, valoró con rotundidad: «Aun no ha aterrizado. Hizo una pretemporada en la que la gente creyó que estaba a un nivel superlativo, pero la ACB te pone en tu sitio rápido. Hay que ser humilde para entender que hay que mejorar. Él no puede engañarse a sí mismo y pensar que es él contra el mundo, en ACB no puedes. No me preocupa pero sí que esperamos de él mucho más nivel».

Nivel, tanto del americano como de la totralidad de la plantilla para continuar con la ACB y empezar el rodaje el Euroliga, donde se estrenarán el próximo jueves en casa, ante el actual campeón, el Fenerbahce. «Estamos contentos con jugar esa competición, como campeones de la EuroCup intentaremos hacer un buen trabajo», aseguró el técnico cajista, aunque comentó que todavía no ha comenzado a estudiar al que será su próximo rival.