Plaza: "Ya nos faltan nueve partidos para estar en la Copa"

Primer partido de la Liga Endesa 2017-2018 para el Unicaja y primera victoria. El conjunto malagueño fue superior al UCAM Murcia y estrenó su casillero de victorias. Plaza se mostró satisfecho con el trabajo de sus jugadores y con tener un punto de partida positivo. "Ya nos nos faltan nueve partidos para estar en la Copa", dijo el técnico del Unicaja, mostrando claramente cuál es el primer objetivo de este arranque de la temporada. Plaza quiso agradecer a los aficionados que viajaron a Murcia en autobús y alabó el trabajo de sus jugadores. "Estamos satisfechos, hubo algunos errores susbsanables, como las pérdidas no forzadas. Pero el tono de solidez ha sido claro, sólo hemos perdido un cuarto y en el balance general hemos merecido la victoria. A partir de ahi, hay que seguir creciendo", dijo Plaza. "Que Nedovic sea el mejor pasador o que Brooks sea el que más rebotes coge son señales de que estamos trabajando bien, sabemos que no es nada fácil ganar en Murcia", declaró.

Para el técnico catalán, la derrota en la Supercopa ante el Valencia ha sido útil cara a este partido de estreno en la Liga. "Aprendes de tus errores. Sacamos buenas conclusiones del partido ante el Valencia, nos ha hecho venir algo más preparados mentalmente para no tener un mal inicio. Fue un buen referente competir y perder para llegar como hemos llegado aquí", dijo el entrenador, que aseguró que su equipo fue maduro para no forzar los tiros.

Cuestionado sobre los nuevos jugadores del Unicaja, Plaza dijo que aún era temprano para calificar a Milosavljevic. "Tiene muchos recursos y muchas posibilidades, que puedes usar en aspectos distintos en ataque y defensa. Ahora él sabe que es el último de la fila en nuestros mecanismos pero tiene ganas de adaptarse pronto", afirmó. "A Salin le he visto muy bien, muy natural, paraece que lleva más tiempo con nosotros. Augustine nos da un equilibrio, en el rebote, en defensa, en jugar con criterio en ataque que es impagable. McCallum ha estado acelerado, no puede jugar a ratos, tiene que ser más constante, el mejor Ray igual que al mejor Dragan, los veremos en mes y medio", comentó. Sobre Shermadini dijo: "Tiene un gran poder de atracción. En ACB lo conocen, ha recibido ayudas y lo han defendido 2-3 jugadores y no ha sido hábil para sacar el balón fuera. Tiene que saber que si la pasa fuera, la pelota volverá dentro. Jugará mejor". declaró.

Para el preparador del equipo malagueño, lo peor del partido ante el Murcia fueron las pérdidas. "Ha habido algunas pérdidas, como las dos que han terminado en mates del Murcia, muy evitables. Algunos pases tienen que ser más controlados. En ataque tenemos que jugar más interior para encontrar ese deseado 60% de anotación exterior y 40% de interior que siempre digo", concluyó.