Plaza: «El Fernerbahçe es como una apisonadora» Joan Plaza, en una imagen de archivo. / EFE El técnico del Unicaja reconoce la complejidad del partido de mañana, pero ve a sus jugadores con una gran motivación por derrotar al campeón JUAN CALDERÓN Miércoles, 11 octubre 2017, 12:48

Se acabó la espera. El Unicaja se estrena mañana en la Euroliga en un duelo por todo lo alto contra el campeón de Europa, el Fenerbahçe, (21.00 horas). El entrenador del equipo malagueño, Joan Plaza, analizó esta mañana el duelo ante el conjunto turco, un choque complicado, pero que sus jugadores afrontan con una gran motivación conscientes del gran escaparate que es la Euroliga.

Tras la derrota en Fuenlabrada, Plaza explicó que su equipo está preparado para competir, dentro de los márgenes que han tenido para preparar el choque. «Es evidente que todos queremos ganar siempre. No sé si sirve mucho lamentarse. Somos conscientes que permitidos 13 rebotes, 14 pérdidas y malos porcentajes. Así es difícil ganar al Fuenlabrada. Si fuéramos capaces de ganar mañana, también habría que resetear para el sábado ante el Betis. Ahí la madurez de los aficionados, del club va a ponerse a prueba. Estamos ilusionados por disputar la Euroliga y por haberla alcanzado por méritos propios. Recuerdo que hace dos años, cuando acabamos la Euroliga me quedé con un balón por si no volvíamos a jugarla. La gente se preguntaba entonces si volvería a ver a equipos como el Fenerbahçe, así que pienso que es una gran oportunidad para todos ver al campeón, con el mejor entrenador de todos los tiempos. Hay que disfrutar, eso es incuestionable», explicó.

Noticia relacionada Dani Díez, alta para debutar mañana

El técnico catalán apuntó ayer el objetivo de su equipo en la Euroliga, el de alcanzar los 'play-off', es decir, acabar la liga entre los ocho primeros, algo que pasa por mostrar una gran solidez en los partidos como locales. «Ante la dificultad hay que transformarlo en algo positivo. El año pasado también se dio esta circunstancia. El Fenerbahçe juega para ser campeón de Europa y nuestra liga es otra. Sabemos por dónde pasan nuestras opciones para hacer una buena Euroliga, ganar quizá el 80% de los partidos en casa, lo digo aleatoriamente, así que hay que apurar nuestras opciones para estar donde queremos estar. Por gente que conozco y ha estado a mi lado en el Madrid, el año pasado sufrieron mucho. Sabemos a lo que nos enfrentamos, pero queremos hacerlo de una forma mucho más que digna. Iremos ilusionados para dar lo mejor ante todos los rivales y arañar en todas las pistas. Hacer lo que hemos hecho estos años, siempre quisimos ser competitivos y queremos dar una buena imagen buena de Málaga y del club. La ilusión no nos la quita nadie, tenemos la experiencia con jugadores que han sido campeones de Europa en la plantilla, y queremos dar lo mejor. En principio partes del equilibrio del 50% que supondría ganar la mitad de los de casa y algunos de fuera estar el 'play-off', pero el resto que no ganes en casa, debes lograrlo fuera. Iremos a canchas donde antes ya se nos daba el partido por perdido, a competir al cien por cien como en la del CSKA o del Maccabi», recalcó.

A la hora de hablar del Fenerbahçe, Plaza no escatimó en elogios, especialmente hacia Obradovic. "Ellos están muy preparados. Cometen pocos errores. Es como una pequeña apisonadora que te va creando parciales poco a poco. Tenemos que estar preparados. Somos conscientes de que tenemos que trabajar a buen nivel en defensa para parar su ataque. Ellos en defensa hacen cambios continuos, tienen una gran envergadura y pívots que pueden parar a nuestros bases. He entrenado equipos grandes como el deseo de competir en todas los torneos, son equipos que van creciendo en todas las competiciones. A Obradovic no se le puede enseñar nada y no va a permitir que sus jugadores se relajen. El año pasado perdieron algunos partidos, pero Zeljko no da por perdido ningún encuentro. Tienen jugadores que podrían estar en la NBA, pero que no lo hacen porque no les apetece. A Zeljko lo conozco desde sus inicios en Badalona. Tiene su propia sala en los despachos de la Euroliga y eso sólo lo obtienes cuando has ganado una serie de Copas de Europa. Siempre va a proyectos ganadores, pero en sus comienzos fue valiente en el Partizán y en el Joventut, que eran equipos pequeños. También ha demostrado que sabe llevar grandes portaviones. Transmite intensidad, agresividad y deseo. No tengo ninguna duda de que es el mejor entrenador de Europa de siempre. Mantiene un nivel de cordialidad y humildad del que tenemos que aprender", dijo.

A pesar de la derrota en Fuenlabrada, Plaza desveló algunos detalles sobre el ambiente que se vive en el vestuario cara al estreno en la Euroliga. "Hemos entrenado bien y hemos hecho una buena lectura de la derrota en Fuenlabrada. Están ilusionados porque quizá no jugarán más contra el Fenerbahçe, quizá lo hagan diez veces y quizá incluso jueguen allí. Saben que después del NBA este es el mejor escaparate posible y quieren hacerlo bien. Sabemos que es un equipo ganador, pero espero que no se colapsen, que jueguen sin agobios y sin hacer cosas que no correspondan hacer. Espero que realmente la gente de Málaga, incluso los que no les gusta el baloncesto, vengan porque es uno de esos días que merece la pena. Al principio de año tenemos una reunión en la que les pido a los jugadores que digan dónde estaremos y también en términos estadísticos. Al hablar de la Euroliga estuvieron ambiciosos. ¿Seremos capaces? El tiempo lo dirá. Nos gustaría que algunos jugadores estuvieran en un estado de adaptación más avanzado", finalizó.