Plaza firma llevar al tercer partido la serie ante el Baskonia El entrenador del Unicaja asegura que sería «justo» ganar al menos uno de los dos primeros choques ENRIQUE MIRANDA Málaga Sábado, 26 mayo 2018, 18:42

El Unicaja ya se ha entrenado hoy en el Buesa Arena para preparar el primer partido de 'play-off', este domingo ante el Baskonia (18.30 horas, dial 55 de Movistar+). El cuadro malagueño llega a las eliminatorias por el título en uno de sus peores momentos de la temporada y todas las casas de apuestas dan por favorito al conjunto vasco en esta eliminatoria de cuartos al mejor de tres partidos.

El horrible último mes del equipo de Plaza ha disparado el pesimismo en torno al Unicaja, pero el técnico subraya que cuando llegan los 'play-off' hay que poner el contador a cero: «Es un momento al que todos deseamos llegar y en el que todos partimos de cero, todos hemos de entender que la Liga y la Euroliga ya han quedado atrás y que hay que dar lo mejor de nosotros mismos», aseguró hoy desde Vitoria. «Jugamos en una cancha muy difícil, ante un rival muy fuerte, pero que como se ha demostrado en otros años, nada es imposible y somos capaces de competir contra cualquier equipo de España y de Europa cuando estamos al cien por cien», destacó.

Plaza firma que su equipo gane al menos uno de los dos primeros de encuentros y que la eliminatoria se decida en el tercer partido el próximo jueves de nuevo en Vitoria. «Los precedentes de años anteriores, sobre todo con jugadores que no estuvieron aquí, afecta poco; creo que los grupos desgraciadamente son demasiado nuevos de años en año, pero sí tenemos que tener en cuenta los cuatro partidos de este año y la manera en que perdimos. Creo honestamente y con humildad que sería justo que lográsemos ganar uno de estos dos primeros partidos, ojalá fueran los dos. Llevar esta eliminatoria a un tercer partido sería más que justo, dados los méritos de unos y otros». Tampoco considera Plaza que ganar el primer partido de la serie sea tan importante, pero sí terminar con buenas sensaciones: «A todos nos gusta golpear en el primer partido, todos lo idealizamos, pero también nuestra experiencia del año pasado nos muestra que lo que has de hacer es llegar seguro, fuerte en la medida que puedas, y si pierdes el primer partido que sea con buenas sensaciones. Sabemos la importancia que tiene para nosotros el Carpena, si mañana ganamos sería muy bonito, pero irnos de aquí con la sensación de que somos capaces de competir cara a cara, de no bajar la mirada también nos ayudaría cara a ganar el segundo partido y quizás volver a Vitoria para un tercer partido».

Respecto al Baskonia, Plaza considera que su rival llega a los 'play-off' muy fuerte y que juegan especialmente bien en su cancha: «No puedes centrarte en un sólo jugador porque es un equipo muy completo, pero también es cierto que en los cuatros partidos que hemos jugado en tres hemos tenido oportunidades de ganar. Las diferencias han sido muy cortas, se trata de que podamos dar nuestra mejor versión si queremos tener opciones de sacar aquí una victoria».