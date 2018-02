Plaza: «Me gustaría que el pez pequeño se comiera al grande» Plaza, este miércoles durante la rueda de prensa. / E. M. El entrenador del Unicaja asegura que el equipo llega a la Copa en buena dinámica y que aspira a llegar al final del partido ante el Real Madrid con opciones de vencer ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 14 febrero 2018, 13:16

Último entrenamiento del Unicaja en Málaga antes de partir esta tarde hacia Gran Canaria para disputar desde mañana la Copa del Rey de la ACB. Con todos sus jugadores disponibles, aunque Brooks y Nedovic acaban de salir de un lesión, el equipo malagueño tratará mañana de romper todas las apuestas y eliminar al Real Madrid en el partido de cuartos (21.30 horas).

Joan Plaza, el técnico cajista, tiene claro que su equipo está en disposición de dar la sorpresa. Le ha pedido a sus jugadores que se lo crean, que jueguen sin miedo, disfrutando y que den cada uno el 100% de su capacidad física, técnica y mental. La idea es competir cuarto a cuarto y tratar de llegar al final del partido con opciones de victoria.

«El plan de partido es rezar», bromeó Plaza al inicio de su intervención ante los medios. «Cuando estás jugando contra un equipo con más presupuesto y más tradición en la Copa, te limitas a hacer lo que depende de ti. Esto es no hacer regalos al rival, no darle segundas oportunidades, jugar un ataque alegre pero sin mala selección de tiro... Todas las apuestas les darán como ganador, pero siempre hay equipos que rompen los pronósticos», dijo.

«Esta temporada ya hemos ganado a equipos favoritos, como al Fenerbahçe, al Barcelona, el propio Madrid. Hemos de ser sólidos atrás, si ellos tienen un nivel alto de eficacia es difícil ganarles. Quizás es un 'play-off' a cinco partidos es más complicado, pero a un partido tenemos que ser capaces de competir», explicó el entrenador. «Solo me pido que, en el peor de los escenarios, lleguemos a los últimos dos minutos con opciones de ganar. Evidentemente me gustaría ganar, pero si no al menos plantar cara, jugar con coherencia. Me gustaría que el pez pequeño se comiera al grande».

Plaza considera que, pese a la abultada derrota ante el Baskonia, el equipo llega en crecimiento y que va a explotar todas las opciones que tenga de ganar al Madrid. Asegura que el equipo está contento por estar en la Copa, que los jugadores se están divirtiendo. “No descarto romper las apuestas, dependerá de que vayamos salvando 'rounds', tenemos cuatro en forma de cuartos y hay que llegar vivos al último y ahí dar la mejor cara. Ellos son muy buenos, pero no imbatibles”,afirmó.

Cuestionado por Doncic, el jugador que está liderando al Real Madrid esta temporada, Plaza aseguró que su presencia no condicionará su plan de partido. «Le tengo respeto, sobre todo por lo que está haciendo a su edad, pero no más que a otros jugadores. La pelea de Felipe Reyes, las rachas de Carroll... No me da miedo un solo jugador, me da más miedo una persona como Llull, no tanto Doncic, valorando que está haciendo cosas increíbles», comentó.

También habló el técnico sobre Ray McCallum, un jugador que necesita dar un paso adelante en el Unicaja. «La Copa es una plataforma donde muchos jugadores tienen un antes y un después, mucha gente se ha regenerado en ese tornei tras una mala temporada. Esperamos que sea el caso de McCallum, que encuentre su punto y dé ese paso adelante».