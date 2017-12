Plaza insiste en que no se a va fichar por fichar en el Unicaja El técnico quiere un jugador que no distorsione los roles que ya hay en la plantilla JUAN CALDERÓN Miércoles, 13 diciembre 2017, 12:51

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, se refirió este miércoles a la posibilidad de que el club refuerce la plantilla tras la salida de Dejan Musli, y negó que su relación fuese deficiente con el pívot.

Para justificar la salida de Musli, el técnico destacó una vez más que su situación en el equipo, en el que estaba descartado para los partidos de la Liga Endesa, se tomó con consenso.

"Fue una decisión que se tomó y venía por el verano. Hay situaciones contractuales y de entrenamiento que se os escapan. Tratamos de ser coherentes, no podemos estar en misa y replicando. Queremos que los de la cantera jueguen y que lo haga el resto. Los que transmiten las ideas, no pueden equivocarse. Queremos que jueguen los que no juegan, pero queremos ganar; eso no puede ser. Desde el primer día he hablado con mis ayudantes y esa es la dinámica que empleamos para todo. A veces nos equivocamos, pero las cosas se hacen pensando en el bien del equipo. Esto no me altera. Tomamos una decisión y apechugamos con ella. Esto es la profesionalidad llevada al quinto elemento. En Estados Unidos los jugadores se preparan porque saben que no hay pretemporada. Quiero que en nuestro caso las cosas sean lo que nos merezcamos", dijo.

Al entrenador del Unicaja se le cuestionó sobre su relación con Musli y dejó entrever que era correcta. "Musli puede decir lo que quiera. El día antes de irse estuve pasándole balones 20 minutos. Cuando un jugador no juega, entiendo que pueda estar enfadados. En una plantilla de fútbol hay 22 y sólo juegan once. Es lógico que un jugador salga de un equipo para jugar y hacerlo al máximo nivel. El día que se fue le deseé la mejor suerte. Habrá gente que pensará que pudo ser de otra manera", recalcó.

Respecto a la posibilidad de incorporar a un refuerzo para cubrir la baja del pívot serbio, ahora en el Brose Baskets, Joan Plaza indicó que el club no tiene prisa y se quiere elegir muy bien el reemplazo. "Hemos de estudiar el mercado. La gente que nos rodea no quiere tapar el agujero de cualquier manera. Los jugadores que podamos fichar han de ser hombres que no distorsionen y que sepan que vienen a complementar. Hay jugadores que son estrellas en otros equipos y aquí tendrían un rol distinto, y estamos en la línea de no fichar por fichar. Nos interesa alguien que no nos distorsione. En ese nivel de exigencia con doce jugadores, el nivel de competitividad es alto y tienes que ver cuándo vas a tener lesiones. Eso es lo que tenemos que ver, que el que venga que sepa que viene a entrenar sólo o a sólo jugar la Euroliga, lo que le permitirá mostrarse o renovar. Hay que ser consecuentes con lo que hicimos en verano. Estamos a muerte con los jugadores que tenemos. Insisto que esto no lo entenderá todo el mundo", finalizó.