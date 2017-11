Plaza: «Mis jugadores se dejaron la piel» Plaza, durante el encuentro ante el Zalgiris. / Álvaro Cabrera El técnico lamenta los malos porcentajes, pero elogia la reacción del equipo tras ir perdiendo por 20 puntos JUAN CALDERÓN Miércoles, 15 noviembre 2017, 00:32

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, comenzó su análisis después del partido con una defensa total de sus jugadores, a pesar de la derrota contra el Zalguiris. “Lo primero que quiero decir es lo que siempre hemos dicho estos años que los equipos lo que no podemos garantizar es que vamos a ganar siempre. Si alguien lo dice se equivoca, que vamos a partirnos la cara, sí. Vamos a tratar no tener que remontar 20 puntos. Pero el que quiera ganar siempre, se equivoca. Alguna vez ha habido alguna actuación que mejor no haber venido, pero en el 90% de los partidos les hemos mostrado que nos vamos a dejar la piel. Nadie quiere que te cojan 20 puntos, pero el equipo se metió en el partido. Estoy orgulloso de que los jugadores no tirasen la toalla y que luchasen. Los míos se han partido la cara, pueden ser mejores, pero no se han rendido. Me han representado bien. Razones para haber perdido. Es evidente que con 16 balones perdidos, once en la primera parte, luego la diferencia en el porcentaje de tres, ellos tuvieron el doble, también en los tiros de dos. Es normal que el resultado hubiese sido mayor, pero no lo fue porque los jugadores y los técnicos están comprometidos y no se escudan en las bajas. Cuando remontas 20 puntos, es evidente que la cabeza funciona más lenta, la eficacia baja, pero no nos acordamos de los que no están. Nuestro orgullo es este", dijo.

Y añadió: "Casi todos los tiros fueron punteados, con ese último triple incluso. El equipo ha seguido compitiendo y minimizando situaciones con cinco pequeños. No es lícito acordarse de los que no están. Los que vivimos de esto tomamos las mejores decisiones posibles. Con lo que me quedo, no sólo con los errores, es el deseo de no abandonar y que hemos competido a un gran nivel”, afirmó el entrenador del Unicaja en una larga introducción.

Cuestionado por si está contento con el rendimiento del equipo a estas alturas de la temporada, Plaza se mostró satisfecho, pero mandó un mensaje a la prensa y a los aficionados. “Estoy contento con el equipo, pero todos tenemos que reciclarnos. Ahora como vamos a jugar 70 partidos, que jueguen más y jueguen igual; no, eso no. Mañana entrenamos 35 minutos y no puede tener la misma intensidad que el año pasado. Todo se reduce, también el tiempo para mejorar y la adaptación. Añoro dos partidos más ganados en la ACB y quizá uno más en la Euroliga. Hoy pudimos perder, pero también ganar”, insistió.

Plaza continuó con el mensaje de que hay que tener claro la competición que se está disputando y que también el calendario incide en el rendimiento de los equipos y en la forma de gestionar las plantillas. “Os digo es que estamos viendo equipos de máximo nivel. ¿Cómo puede perder el Madrid de 30? Pues como nosotros perdimos en Valencia y estos ante el CSKA. Llega un momento que el Madrid, si está 15 abajo a falta de diez minutos, pues piensa en el segundo partido. Por eso se dan esos marcadores en la NBA. Hay que racionar los minutos de la gente. Lo del Madrid es una enseñanza para todos. Te puedes abandonar, pero el equipo se empeñó en volver al partido. La moneda unas veces sale cara y otras, cruz. Invito a todos a readaptarse. No es fácil jugar cinco partidos en ocho días. Me habría gustado ganar, claro”, dijo.