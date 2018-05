Plaza: «Juro que el rival del 'play-off' me era indiferente» Plaza, durante el choque de este jueves. / Efe «Tenía más interés porque mis jugadores mostraran su mejor nivel y ponernos las pilas», afirma el técnico del Unicaja OPTA Jueves, 24 mayo 2018, 23:42

El técnico del Unicaja quiso felicitar a su rival por la victoria: «Felicito a la 'Penya' porque puso más pasión, deseo y ganas que nosotros por ganar el partido desde el salto inicial. Hubo igualdad entre ambos equipos en algunos aspectos, pero en los intangibles del juego fueron mejores». Sobre el final de temporada de su equipo, reconoció que todo puede pasar y que ahora es un comienzo desde cero: «Desde que acabamos la Euroliga hasta ahora hemos caído paulatinamente pero cuando llega el 'play-off' te reseteas. Pasa aquí y en la NBA con equipos que no han acabado bien la liga. No se apuesta por el que se clasifica detrás, pero recuerdo que el año pasado superamos tres eliminatorias con el factor pista en contra y esa mi aspiración ahora».

Reconoció no preocuparle su rival en el 'play-off', sino el nivel de su equipo, algo de lo que se mostró descontento: «Más que preocuparme el rival en los play-off, tenía más interés porque mis jugadores mostraran su mejor nivel y ponernos las pilas, porque son profesionales, porque tienen contrato hasta el 30 de junio, por sus familias y por los fans. Y no lo hemos logrado».

Para concluir, Plaza reconoció la dificultad del choque ante el Baskonia y poder vencerle a cualquier coste: «Juro que el rival me era indiferente y lo único que me preocupa ahora es que repitamos lo de la Eurocup de la temporada. A diferencia del Barcelona, el Baskonia nos ganó los cuatro partidos anteriores y me gustaría que eso fuera un aliciente para que el equipo se dejara la puta piel».