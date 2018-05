Plaza: «Juzgar mis cinco años aquí por los últimos días no es buena señal» Fernando González El entrenador del Unicaja admite que no sabe qué pasará con su futuro el Unicaja: «Hemos de esperar noticias y estar preparado para todo» ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 29 mayo 2018, 22:24

Había mucho interés en escuchar a Joan Plaza tras el partido. Lo de menos era su análisis del partido, ya que el entrenador pudo vivir este martes su último encuentro como entrenador del Unicaja, Termina contrato y no hay abierta negociación y el club dijo que decidiría al final del temporada. Las sensaciones no son buenas tras la derrota ante el Baskonia y el pésimo final de la temporada y Plaza no sabe si seguirá o no al frente del cuadro malagueño.

Este periódico le preguntó al técnico si tenía la sensación de estar ante su despedida del Carpena: «No me lo planteo. Hemos de esperar noticias, de las que sean, estar preparado para todo. La gente que tenga que tomar la decisión me lo dirá, no sé si será en semanas o en días, desde hace tiempo no se sabe el 'timing' de estas decisiones». Se le cuestionó en varias ocasiones a Plaza si él quería seguir, como dijo públicamente a principios de año y el entrenador se limitó a decir que no iba a hablar sobre su futuro. Pero sí dejó un recado a los dirigentes del club: «Juzgar después de cinco años aquí por los últimos 20 o 25 días... no sé si es buena señal. Pero hay que esperar, los jefes dirán. He trabajado hasta esta tarde en la idea de llegar al siguiente partido. La ilusión o el deseo de intentar llegar al final lo tenía, no se me acaba aquí la ilusión. Pero todo es hablar por hablar», declaró.

No quiso decir Plaza que estaba decepcionado con el final de temporada, pero sí triste. «Es evidente que me hubiera gustado terminar de otra manera. Por mucho que hayas ganado, te van a juzgar por esto últimos días de la liga. Hubiera sido justo ese tercer partido contra el Baskonia y por eso estás triste», argumentó.

Sobre el partido, Plaza fue claro: «Ellos han merecido más que nosotros. Nos ha condicionado nuestra mala defensa, ese 3-15 del final del primer cuarto ha sido una losa. Hemos perdido demasiados balones y no nos daba tiempo ni de montar nuestro balance defensivo. Teníamos esa mala sensación de que el partido se estaba poniendo cuesta arriba. No hemos merecido pasar y hemos de pensar por qué no hemos defendido como en otras ocasiones».