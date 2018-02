Plaza: «Estamos en una línea que esperamos mejorar» Efe El técnico pide paciencia con el rendimiento de los jugadores en una temporada de gran desgaste JUAN CALDERÓN Domingo, 4 febrero 2018, 21:22

El entrenador del Unicaja celebró la mentalidad del su equipo para sacar adelante un partido complicado después de casi no haber descansado tras la derrota ante el Khimki. El técnico también defendió a algunos jugadores que no estuvieron acertados, pero acabaron jugando bien, por lo que pidió paciencia a los aficionados.

“Estos partidos siempre decimos que son los más peligrosos, los que no viven esto de cerca no lo entienden. No sólo por el desgaste que llevemos encima, sino por la mentalización, y más cuando sólo tuvimos unas horas para preparar el partido. Felicito a los jugadores. Teníamos las piernas pesadas y por es perdimos el rebote defensivo. James y Dani hicieron un gran trabajo ahí. En el segundo cuarto nos pusimos y en el tercero fue mucho mejor. Creo que es importante que la gente entienda y que se haga entender que los jugadores pasan por la temporada por momentos buenos y malos. Lo peor que se puede hacer con un jugador que falla es estar hiperexigente. Los jugadores que tenemos son de los mejores que hemos tenido en mi carrera, con sus imperfecciones. Es importante que la gente lo entienda. Los parámetros son positivos, salvo el rebote, también en tiros de dos, pero ganamos en todo lo que implica deseo y participación”, dijo

Sobre las seis victorias seguidas de su equipo en la Liga Endesa y el buen tono general, el entrenador del Unicaja recordó que en una temporada tan larga y exigente, los altibajos son y serán habituales. “Creo que llevamos varias semanas diciendo que el equipo dio un salto de calidad en diciembre. Cuando perdimos fue por diferencias escasas. Estamos en la línea de madurez que queremos. Hoy teníamos a cuatro jugadores de la cantera. Todos jugaron. Es lo que tenemos que asumir como club. El equipo no depende de una sola persona. Estamos en una línea que esperamos mejorar cuando recuperemos a los que están lesionados, aunque cometemos algunos errores que nos costaron derrotas innecesarias. Hablamos hace muchos meses de que hay rachas positivas y negativas. Hay que tratar de que las malas sean como ahora, en las que compites contra equipos mejores, pero compites y compites. En octubre parecía que estábamos peor. Quizá no esperábamos ganar seis partidos seguidos. Ayer perdió el Madrid en una cancha en la que nosotros también perdimos y entonces aquello parecía una debacle. Esperamos también recuperarnos en la Euroliga también después de la Copa”, explicó.

Por su parte, el entrenador del UCAM Murcia, Ibon Navarro, lamentó la mala salida de su equipo después del descanso. “Hay un partido distinto en la primera parte y en el último cuarto, que era lo que veníamos a intentar hacer, incomodar al Unicaja para que le pesasen las piernas. Luego estuvo el tercer cuarto, que fue indigno. Nuestra salida ha sido fatal. En el primer y segundo cuarto competimos, pero en el tercero no estuvimos bien y eso te cuesta el partido. Hablar de cansancio cuando hemos jugado con un juego que no durmió la noche del viernes al sábado, me parece injusto. Es verdad que vamos justos, pero no podemos hablar de esto hoy. Si estuviésemos muertos, en los últimos quince minutos nos habrían ganado de cuarenta. El partido se rompe por la falta de concentración, más que por la falta de energía”, afirmó.