Plaza: «Tenemos margen de mejora y vamos a por ello»

Joan Plaza (archivo). / EFE
JUAN CALDERÓN Miércoles, 13 diciembre 2017, 13:24

El entrenador del Unicaja analizó esta mañana el encuentro de este jueves ante el Khimki (20.00 horas) en el que su equipo tratará de cortar la racha negativa que acumula en la Euroliga con cinco derrotas seguidas. El técnico reconoció la dificultad del choque por el potencial del conjunto ruso, aunque confía en la mejoría mostrada por su equipo en los últimos partidos para superar al Khimki.

«Tenemos la sensación de que mejoramos, pero hay que corroborarlo día a día. Tenemos la sensación de estar más automatizados y con las ideas claras, pero no podemos vivir de rentas y tenemos que seguir progresando. Hay margen de mejora y vamos a por ello. Hemos tenido a algunos malagueños en el Khimki, así que lo conocemos, y está bien entrenado. Tiene gente con talento, con Shved, el jugador más caro de Europa, completísimo y que podría estar en la NBA. Es vertical, con envergadura... El Khimki tienen jugadores disciplinados, físicos y que les permite jugar por encima del aro. Tienen alguna baja, pero la suplen gracias a su potencial atlético. Tendremos que hacer un gran trabajo defensivo, pero sin distorsionarnos por el hecho de que siempre cambian de jugador en defensa y eso confunde», explicó el técnico.

Plaza se lamentó por la posible ausencia de Dragan Milosavljevic, que está en Belgrado resolviendo una documentación referente a su visado. En principio el jugador debería regresar hoy a España con la idea de que haga noche en Madrid y mañana se desplace a Málaga para jugar el partido contra el Khimki aunque todo dependerá de que consiga la documentación necesaria en Belgrado. "Están los que están. Milosavljevic está retenido en Belgrado donde fue a solucionar una documentación. No sé cuando llegará, si mañana o pasado. Es la vida. Hay cosas a las que puedes oponerte, pero esto no depende de nosotros. Lo que sucede en las embajadas no depende de nosotros", explicó.

El técnico volvió a insistir en la complejidad de la Euroliga para analizar la racha de cinco derrotas en la Euroliga que acumula el equipo y puso como ejemplo lo situación por la que atraviesan otros clubes españoles. «Lo he explicado muchas veces, pero la gente no me entiende, piensa que me excuso. Esto es el Top 16 y es complicado. Pudimos ganar algunos partidos más como ante el Brose, también en Atenas y eso depende en parte de una experiencia adquirida en la Euroliga que no tenemos. He dicho claramente que excepto dos partidos, Madrid y Valencia, el resto competimos bien. Con la experiencia de esos encuentros, tenemos que ir a ganar. Estamos a dos partidos del Real Madrid y empatados con el 'Super Valencia'. En los partidos que competimos, no nos vimos muy lejos, y en los que perdimos incluso pudimos ganar. El Valencia perdió con el Estrella Roja, al que nosotros ganamos, y luego ellos (el equipo de Serbia) le ganan al Real Madrid y al Barcelona... No hay que obsesionarse», insistió.

Plaza restó importancia al hecho de que algunos jugadores no estén participando en los últimos partidos y dijo que es algo normal en plantillas amplias. «Lo curioso es que Obradovic juega con siete y nadie se pregunta por los que no juegan. Dani jugó tres días de titular... La rotación es amplia y unos días antes, otros lo harán después. Lo que tienen que pensar los que no juegan es o rendirse o trabajar como un cabrón. Los jugadores han de asumir el rango y el rol, no hay ningún problema. Milosavljevic estuvo sin jugar tres o cuatro partidos, y no pasaba nada. Juegan los que están en una mejor dinámica», afirmó.

El entrenador del Unicaja también se refirió a la 'crisis del ruido' y celebró que esté a punto de solucionarse, aunque insistió como ya hizo en semanas anteriores en que es algo inadmisible. «No soy nadie, pero me he mojado desde el día uno. Es una situación inadmisible. Hay responsables que no controlan algunas decisiones que se toman a sus espaldas. Si se firma, estaré al lado para dar fe. Es una situación que no puede permitirse una ciudad como Málaga. Me alegro que se resuelva», finalizó.