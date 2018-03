Plaza: «Hay que dar el máximo, para preparar bien el partido del domingo» Joan Plaza, en una imagen de archivo. / Francis Silva El técnico del Unicaja destaca que su equipo no se reservará nada ante el Panathinaikos y que el partido les motiva mucho JUAN CALDERÓN Málaga Jueves, 15 marzo 2018, 11:50

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, descartó que su equipo vaya a levantar el pie del acelerador en la Euroliga porque las opciones de clasificación sean ya remotas, al contrario. El técnico destacó que la mejor forma de preparar el choque del domingo ante el Fuenlabrada, es dar el máximo mañana contra el Panathinaikos (21.00 horas).

"No vamos a la desesperada, no. Somos conscientes que quedan cinco jornadas y que al menos hay que ganar cuatro o todo. La mejor manera de seguir activos en la ACB es preparar bien este partido y así lo hemos hecho. Les hice esta pregunta a los jugadores y coincidimos que hay que jugar a un gran nivel por la imagen del club, por el prestigio y porque hay que preparar bien el partido del domingo. Hay que dar el cien por cien. Allí perdimos de forma extraña. Si hay que acabar fuera del play-off, que no sea porque estamos pensando en otra competición. El Panathinaikos nos motiva", dijo el técnico

A cinco jornadas del final de la fase regular, el Unicaja casi necesita el pleno y, de forma obligatoria, ganar los partidos de casa. El Panathinaikos ocupa la sexta posición en la Euroliga, aunque llega con algunos jugadores con problemas físicos y después de una racha negativa de resultados en la competición europea. "Sé que vienen imbatidos en Grecia, 18 ganados. Vienen a arañar posiciones para acabar en los cuatro primeros y que tienen 17 jugadores. Será un partido duro. Calathes, Gist, que nos hizo un traje, Rivers y Singleton están muy bien... Nos obligará a jugar serios, a no hacer regalos y no dar puntos fáciles cometiendo errores que le permitan generar parciales. El partido de allí los llevábamos bien y se escaparon al final. Nos apetece hacer un gran partido ante un equipo que podría estar en la Final Four. En los encuentros de casa hay que dar el máximo y explotar nuestras opciones", destacó el entrenador barcelonés que apuntó que no hay nada nuevo sobre su renovación.

Plaza dijo que espera la llegada del sustituto de Shermadini en breve, y apuntó que no piensa en forzar el regreso del pívot georgiano. "Shermadini dice que en dos semanas está bien. Pero es porque es buen tío. No vamos a acelerar porque será clave para el 'play-off', y para más años. Lo veo un tío de club y de largo recorrido. Sabe que su baja perjudica y que nos condiciona y lo estamos echando de menos. No vamos a forzar para nada. Mucha gente ha cambiado de posiciones. Ahora nadie se plantea si Carlos es cuatro o no, incluso de cinco. Ahí todos, incluso pendientes de Nedo por un golpe de Nedo, hemos cambiado sus posiciones naturales. La nómina de cambios ha sido bestial", finalizó.