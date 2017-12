Plaza: «McCallum puede dar tres o cuatro pasos adelante» Joan Plaza, en la rueda de prensa de esta mañana. / SUR El entrenador del Unicaja analizó el partido de mañana ante el Barcelona ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 19 diciembre 2017, 11:19

Esta semana el Unicaja deja aparcada la Liga Endesa con motivo de las fiestas navideñas, pero tendrá que afrontar dos complicados partidos en la Euroliga, mañana en la pista del Barcelona (21.00 horas) y el viernes en casa ante el Milán (20.45 h). Dos partidos en los que el equipo malagueño tratará de recuperar sensaciones, tras perder el pasado fin de semana en la pista del Tenerife, tras dos partidos en los que se vio un atisbo de mejoría.

Plaza analizó esta mañana el encuentro ante el Barcelona y evaluó la situación general del equipo, a pocos días de cerrar el año. «Tenerife venía de ganar en el campo del Barcelona, no era fácil ganar allí. Pese a la derrota, el equipo juega cada vez mejor, se nos escapó el partido por pequeños detalles. La tendencia es positiva, al alza desde hace ya varios partidos. Los pequeños detalles, el cansancio o la puesta en escena del rival hacen que puedas perder. Pero estamos convencidos de que cada vez estamos más cerca de nuestro nivel», aseguró.

No se muestra especialmente preocupado Plaza de haber dejado los puestos de 'play-off' en la Liga Endesa, aunque reconoce que el equipo debería estar más arriba. «A todos nos gustaría estar con más holgura. Queremos ir creciendo, tenemos dos partidos en Euroliga en los que nos hubiera gustado jugar mucho mejor y en la Liga Endesa echamos de menos dos victorias, que son las que nos faltan para estar más arriba. Pero no estamos estresados, el equipo está mejor anímicamente, con los roles cada vez más definidos», aseguró.

En esta evolución del equipo, se echa en falta una mayor aportación de Ray McCallum, un jugador fichado para marcar diferencias y que no termina de adaptarse al baloncesto europeo. «Está en ese proceso, creemos que va a dar el salto de calidad que todo esperamos. Sabe que no está jugando a su nivel, él es el primero que está angustiado. Trabaja bien, pero le falta algo, le falta la experiencia para no ir a chocar contra tres árboles, para leer el momento del partido o para discriminar situaciones que cree que son parecidas a la Liga de Desarrollo o a la NBA y que no lo son», explicó el técnico. «Acabará explotando. Es capaz de dar tres o cuatro pasos adelante en cuanto a su calidad Hay que reubicarlo», declaró Plaza.

Sobre el Barcelona, Plaza dijo que es un equipo con un «potencial brutal, con jugadores con mucha experiencia que quieren demostrar que son mejores; es un equipo capaz de estar más arriba, ojalá despierten más tarde y no mañana», afirmó.